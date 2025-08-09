Consulta della famiglia, Volpi (FDI): un’opportunità da non lasciare in sospeso

Perugia, 9 agosto 2025 – “La Consulta della Famiglia è un’opportunità importante per la città: un luogo di ascolto e partecipazione che mette al centro le famiglie e le loro esigenze, favorendo progetti concreti e sinergie tra istituzioni e associazioni. Nel mandato scorso di centrodestra, su mia proposta, è stato approvato all’unanimità il regolamento istitutivo e, grazie a un apposito bando, la Consulta è stata avviata. Come previsto, è decaduta a fine consiliatura: oggi spetta alla nuova Amministrazione rilanciarla, ma dopo oltre un anno ancora non è stato fatto.”

A dichiararlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicola Volpi, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta per conoscere tempi e modalità di riattivazione.

La Consulta, a costo zero per il Comune, ha funzioni consultive e propositive: dallo studio delle condizioni delle famiglie in città, alla pianificazione delle politiche familiari, dalla promozione della cultura della genitorialità alla progettazione di interventi finanziabili anche con fondi europei e regionali.

“Si tratta – afferma Volpi – di uno strumento che può dare risposte concrete, migliorare la qualità della vita e rafforzare il legame tra famiglie e amministrazione comunale. È un’opportunità che Perugia non deve lasciarsi sfuggire.”