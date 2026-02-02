Consulta dei giovani, chiusa la prima fase di adesioni: buona la risposta dei ragazzi

La partecipazione alla Consulta dei giovani resta aperta nel tempo: chi raggiungerà l’età prevista o vorrà aderire successivamente potrà presentare domanda di iscrizione

CORCIANO – Chiusa la prima fase di raccolta delle adesioni per la costituzione della Consulta dei giovani, l’organismo consultivo pensato per favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita amministrativa del territorio.

L’avviso pubblico, aperto l’11 dicembre in occasione della Giornata della trasparenza e chiuso il 31 gennaio, ha registrato una buona risposta, confermando l’interesse e la volontà di tanti giovani di contribuire in modo concreto al miglioramento della comunità corcianese attraverso idee, proposte e momenti di confronto con l’amministrazione comunale.

Soddisfazione viene espressa dal consigliere con delega alle politiche giovanili per la partecipazione riscontrata, che rappresenta un segnale incoraggiante di attenzione e coinvolgimento verso le politiche giovanili, in linea con lo spirito con cui la Consulta è stata istituita.

Anche il presidente del Consiglio comunale sottolinea il valore di questo primo risultato, che si inserisce in un percorso più ampio di partecipazione e ascolto delle nuove generazioni, in continuità con l’esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi.

La Consulta dei giovani è un organismo aperto e in continua evoluzione. Anche dopo la chiusura del bando, sarà infatti possibile presentare domanda di iscrizione: i giovani che nel tempo raggiungeranno l’età prevista o che matureranno l’interesse a entrare a far parte della Consulta potranno aderire secondo le modalità indicate dall’Ente. Un’opportunità permanente di partecipazione e confronto, pensata per coinvolgere sempre nuove energie e dare voce alle diverse istanze del mondo giovanile del territorio.

Nei prossimi giorni gli iscritti saranno convocati per l’avvio ufficiale dei lavori della Consulta dei giovani. Un primo momento operativo che segnerà l’inizio delle attività dell’organismo.