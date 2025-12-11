Connesi festeggia il Natale con i successi del 2025

I numeri: 180mila utenti, 75mila numeri telefonici, 2.500 chilometri, 1400 attivazioni nell’anno. Tradizionale evento con clienti e amici a palazzo Trinci di Foligno

Nella cornice suggestiva di Palazzo Trinci, tra affreschi storici e atmosfera natalizia, Connesi ha accolto clienti, partner e amici per una serata speciale dedicata ai traguardi raggiunti nel corso del 2025 e al profondo legame che unisce l’azienda al territorio umbro. L’iniziativa si è svolta in un clima di festa e condivisione, trasformando uno dei luoghi più rappresentativi di Foligno in uno spazio di incontro tra tecnologia, storia e comunità.

Durante l’evento, Connesi ha ripercorso un anno particolarmente significativo, sottolineando come la crescita aziendale sia il risultato della fiducia costruita nel tempo con utenti e partner. Nel corso del 2025, l’azienda ha raggiunto 180mila utenti finali connessi alla propria rete, registrato 75mila numerazioni telefoniche attive e conquistato il quinto posto a livello nazionale tra gli operatori per interconnessioni. A questi risultati si aggiungono l’estensione della rete in fibra ottica proprietaria a 2.500 chilometri, le 1.400 attivazioni annue realizzate, i 275 radiofari installati e il sostegno garantito a oltre 500 eventi sportivi e culturali locali.

Nel corso della serata, la direzione di Connesi ha voluto rimarcare come questi traguardi non rappresentino soltanto dati numerici, ma testimonino il rapporto di fiducia che ogni giorno lega l’azienda ai cittadini e alle realtà del territorio. È stato ribadito l’impegno a proseguire nel potenziamento delle infrastrutture digitali, nella valorizzazione delle competenze interne e nel contributo allo sviluppo tecnologico dell’Umbria e dell’intero Paese. “Dopo tanti anni – ha commentato Nicolò Bartolini, amministratore delegato Connesi spa – siamo arrivati a raggiungere ricavi record nell’attività economica dell’azienda e in questo anno abbiamo toccato numeri veramente importanti, siamo diventati il quinto operatore in Italia per interconnessioni. Tutta l’attività non sarebbe potuta realizzarsi se non ci fosse la nostra squadra di collaboratori e dipendenti. Oggi siamo a palazzo Trinci, una delle location più belle ed eleganti che la nostra città d’origine, Foligno, ha da offrirci per festeggiare insieme ai nostri clienti un felice Natale, un buon fine anno con l’augurio di un 2026 ricco di soddisfazioni e successi professionali e personali”. “Come ogni anno – ha aggiunto Vincenzo Zappavigna, presidente del Consiglio di amministrazione di Connesi Spa –, celebriamo l’inizio delle festività natalizie con i nostri clienti affezionati, quest’anno questo momento è particolarmente speciale perché ci troviamo nella città in cui ha sede Connesi, Foligno. È motivo di orgoglio per la società che rappresento avere qui i nostri clienti per un brindisi benaugurante per il prossimo Natale, Connesi è sempre molto attenta alle esigenze del cliente, quindi abbiamo organizzato con vero piacere questa iniziativa”.

L’appuntamento a Palazzo Trinci si è concluso in un clima di gratitudine e prospettiva, con la volontà condivisa di continuare a costruire connessioni solide, affidabili e orientate al futuro.