Conferenza di fine anno: il Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio fa il bilancio delle attività svolte nel 2025

Questa mattina, nel corso della conferenza di fine anno, il Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio ha illustrato il bilancio delle attività operative, dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di ordine e sicurezza pubblica, svolti dalla Polizia di Stato nel corso del 2025, tracciando un quadro complessivo dell’impegno profuso sul territorio provinciale dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a tutela della sicurezza e della legalità.

Attività operative e risultati conseguiti

Nel 2025 l’azione della Polizia di Stato si è concentrata su un’intensa attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione ai furti e ai reati predatori.

Nel corso dell’anno, a seguito delle determinazioni assunte in sede di C.P.O.S.P. in Prefettura e di Tavolo Tecnico in Questura, sono stati effettuati complessivamente 930 servizi straordinari di controllo del territorio, di monitoraggio nelle zone a vigilanza rafforzata e ad Alto Impatto, con i poliziotti impiegati unitamente al personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Durante i servizi sono stati controllate 188 attività commerciali ed esercizi pubblici, 13 istituti di investigazione, attività di monitoraggio che ha portato alla denuncia di 39 persone, nonché alla contestazione di 71 illeciti amministrativi e sanzioni per oltre 85.000 euro.

L’attività di Polizia Amministrativa e Sociale ha portato, inoltre, alla sospensione di 8 attività commerciali, ai sensi dell’Art. 100 T.U.L.P.S., per essere state teatro di disordini che hanno posto in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

Servizi di controllo del territorio e di Polizia Giudiziaria

Il controllo del territorio dell’U.P.G.S.P. e l’attività di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile e dei Commissariati di P.S., coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, ha rappresentato uno degli assi portanti dell’attività svolta, attraverso un rafforzamento dei servizi di vigilanza e osservazione, di pattugliamento e pronto intervento.

Importanti gli esiti: oltre 109.000 le persone identificate, più di 43.000 i veicoli monitorati, 237 le persone arrestate e 1.597 quelle denunciate in stato di libertà.

Da non dimenticare anche l’attività di prossimità, volta a garantire una presenza costante e rassicurante delle Forze di Polizia nei contesti urbani più sensibili.

Di assoluto rilievo anche l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti con oltre 67 kg di cocaina sequestrata e più di 400.000 euro di denaro sottratto ai traffici illeciti.

Ordine e sicurezza pubblica

Nel corso del 2025 la Questura ha assicurato oltre 2500 dispositivi di ordine pubblico in occasione di eventi istituzionali, manifestazioni, iniziative culturali, sportive e religiose. In particolare si ricordano quelli predisposti in occasione della visita del Presidente della Repubblica in occasione dell’inaugurazione del 100° anno accademico dell’Università degli Stranieri, quelli organizzati per la Marcia della Pace, che quest’anno ha visto una grande partecipazione, quelli per la Festa di San Francesco di Assisi, evento a cui hanno preso parte anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, e senza dimenticare quelli predisposti per la visita ad Assisi e a Montefalco di Papa Leone XIV dello scorso mese di novembre.

Tutti i servizi si sono svolti regolarmente, garantendo sempre il diritto di manifestazione e la sicurezza dei cittadini e delle personalità intervenute.

Attività amministrativa e di prevenzione

Rilevante anche l’attività di polizia amministrativa e di prevenzione svolta dalla Divisione Anticrimine, con 99 avvisi orali, 82 Ammonimenti per il contrasto del fenomeno della violenza in ambito familiare e di genere, 12 proposte di Sorveglianza Speciale e oltre 60 Fogli di Via Obbligatori emessi nei confronti di soggetti pericolosi.

Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione dei fenomeni di violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, attraverso interventi mirati presso le scuole e nelle piazze delle principali città della provincia che sono state teatro di iniziative di sensibilizzazione.

Da rilevare anche la maggiore attenzione della cittadinanza nel segnalare episodi sospetti o illeciti non solo tramite Numero Unico di Emergenza ma anche tramite l’applicazione YouPol della Polizia di Stato: sono state oltre 470 le segnalazioni effettuate, di cui più di 120 per spaccio di stupefacenti e 18 per bullismo.

Contrasto all’immigrazione irregolare

Nel corso del 2025 è proseguita con costanza l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, svolta in sinergia con le altre Forze di Polizia e con gli enti competenti. Sono stati effettuati mirati controlli sul territorio, accertamenti amministrativi e interventi finalizzati all’individuazione di posizioni irregolari, con l’adozione di 309 provvedimenti di espulsione e ben 77 accompagnamenti alla Frontiera, quest’ultimo dato in notevole incremento rispetto allo scorso anno.

Attività della Polizia Postale

Importanti anche i risultati conseguiti nel corso dell’anno dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni Umbria che ha intensificato l’azione di prevenzione e contrasto ai reati informatici, con particolare riferimento alle frodi online, alle truffe ai danni di cittadini e imprese, nonché ai fenomeni di cybercrime e utilizzo illecito delle tecnologie digitali.

Sono state oltre 33.000 i profili social network e di messaggistica monitorati, più di 190 i siti con contenuto pedopornografico controllati. Di rilievo anche l’attività repressiva con 3 persone arrestate e oltre 350 quelle denunciate.

Rilevante anche l’impegno sul fronte della prevenzione, attraverso campagne di informazione e incontri formativi rivolti soprattutto ai giovani e alle fasce più vulnerabili della popolazione, sono stati, infatti, 58 gli incontri nelle scuole e oltre 8700 gli studenti coinvolti.

Attività della Polizia Stradale

La Polizia Stradale ha operato nel 2025 con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza della circolazione e ridurre l’incidentalità sulle principali arterie stradali del territorio. Sono state oltre 3.200 le pattuglie impiegate, con oltre 720.000 km percorsi lungo le arterie umbre, più di 14.900 le sanzioni contestate, 230 le auto sequestrate poiché risultate non in regola con quanto disposto dal Codice della Strada. Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al rispetto dei limiti di velocità e all’uso dei dispositivi di sicurezza. L’attività di vigilanza è stata ulteriormente rafforzata in occasione dei periodi di maggiore afflusso di traffico e durante eventi eccezionali, assicurando fluidità della circolazione e tempestività negli interventi di soccorso.

Attività della Polizia Ferroviaria

La Polizia Ferroviaria ha assicurato durante tutto il 2025 servizi di vigilanza e controllo all’interno delle stazioni e a bordo dei convogli, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario. Sono stati predisposti servizi straordinari di prevenzione e contrasto ai reati predatori, nonché controlli mirati nelle aree più sensibili della rete ferroviaria. L’attività svolta ha contribuito a innalzare i livelli di sicurezza percepita e reale, anche in occasione dei grandi eventi svoltisi sul territorio provinciale durante l’anno. Sono stati oltre 24.000 i soggetti identificati, 1971 i servizi di vigilanza nelle stazioni e più di180 i servizi a bordo treno.

Il Questore, che ha colto l’occasione per porgere gli auguri di buon anno agli organi di stampa intervenuti e a tutta la cittadinanza, ha espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale della Polizia di Stato per la professionalità, la dedizione e il senso del dovere dimostrati, nonché alle altre Forze di Polizia, alle Istituzioni locali e agli enti con cui è stata realizzata una proficua collaborazione.

L’impegno per il 2026 sarà orientato a consolidare i risultati raggiunti, rafforzare ulteriormente la sicurezza del territorio e rispondere con tempestività alle nuove esigenze della collettività.

Perugia, 30 dicembre 2025