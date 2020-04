Conclusa la raccolta fondi di Confindustria Umbria

C onclusa la raccolta fondi di Confindustria Umbria. Con 180 mila euro acquistati tre sistemi digitali per radiografie per gli ospedali della regione

Si è conclusa toccando la cifra di 180 mila euro la raccolta fondi promossa da Confindustria Umbria per sostenere il sistema sanitario regionale in questa fase di emergenza. Grazie alla generosità di 54 aziende associate, Confindustria Umbria ha acquistato tre Sistemi digitali portatili per radiografie che la Protezione Civile destinerà agli ospedali della regione. Si tratta di un’attrezzatura medico-diagnostica a raggi X portatile che può essere utilizzata nei reparti di pronto soccorso, terapia intensiva e altri reparti sanitari per l’acquisizione di immagini radiografiche digitali di tutte le parti del corpo. La sua compattezza lo rende particolarmente adatto ad essere trasportato e spostato. I tre macchinari sono stati ordinati a Esaote, uno dei principali produttori mondiali di apparecchiature biomedicali, e saranno consegnati entro la fine del mese di aprile. Sarà poi la Protezione Civile, che nelle settimane scorse aveva indicato a Confindustria Umbria le necessità su cui indirizzare le risorse, a stabilire la priorità di destinazione tra le strutture sanitarie umbre.