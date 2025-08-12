Concerto dell’Assunta il 15 agosto a Santa Maria Assunta

L’Orchestra Atelier de Musique e la Corale di Monteluce aprono il programma della festa

Nell’ambito del vasto programma della festa dell’Assunta (Monteluce 12-22 agosto), da non perdere, per gli amanti della grande musica, l’appuntamento con il tradizionale concerto dell’Assunta presso la Chiesa di Monteluce, venerdì 15 agosto alle 21, un evento che oramai da anni emoziona e coinvolge il pubblico in un’atmosfera magica e suggestiva.

Un’occasione speciale che si inserisce negli eventi parrocchiali per celebrare la festa della Vergine Assunta, la più importante di tutto il quartiere cittadino, attraverso le note di un repertorio accuratamente selezionato. Il concerto, inoltre, fa parte del Monteluce Music Festival, festival internazionale di musica classica e contemporanea.

Sul palco, due eccellenze del panorama musicale locale: l’Orchestra Atelier de Musique e la storica Corale di Monteluce, entrambe dirette dal giovane e talentuoso Fabio Afrune, musicista di comprovata esperienza nel panorama musicale nazionale e internazionale. L’unione di queste due realtà artistiche garantirà uno spettacolo di altissimo livello, capace di spaziare tra generi e stili diversi, con brani di Vivaldi, Pedini, Stracchi, Bortnjanskji, Scarponi e Barber, offrendo un’esperienza sonora ricca e appagante.

L’Orchestra Atelier de Musique, con la sua maestria e la sua passione, creerà la base strumentale perfetta per esaltare le voci della Corale di Monteluce, un gruppo che, con i suoi quasi sessant’anni di storia, rappresenta un punto di riferimento per la musica corale a Monteluce ed in tutta la città. Insieme, daranno vita a un’esecuzione vibrante e potente, in grado di toccare le corde più profonde dell’animo.

Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio momento di condivisione e celebrazione della cultura e della fede; è un’opportunità per vivere una serata diversa, immersi nella bellezza della musica, in compagnia di amici e familiari, riportando Monteluce ai fasti antichi che le spettano.

***

Festa dell’Assunta: il programma

Ricco il programma che caratterizza la festa dell’Assunta al via il 12 agosto fino al 22.

Ecco gli eventi più rilevanti.

Il 12 agosto alle 21 incontro di testimonianza con le Clarisse del Monastero di Sant’Erminio,

Il 13 agosto alle 21 incontro “voci di Monteluce” con Maria Eletta Benedetti.

Il 14 agosto alle 18 santa Messa vigiliare della solennità dell’Assunzione di Maria con i primi vespri in memoria dei defunti. Alle 20.30 visita al museo diocesano; alle 21 la processione “Luminaria Magna” dal Duomo alla chiesa di Monteluce guidata dal Vescovo Maffeis. A seguire distribuzione del basilico.

Il 15 agosto alle 11 la santa Messa presieduta dal Vescovo Maffeis. Nel pomeriggio alle 17 giochi in piazza per bambini ed a seguire (alle 18) spettacolo per bambini. Alle 21 il concerto.

Sabato 16 agosto alle 20 cena comunitaria presso l’oratorio Don Cesare Farkas.

Il 17 agosto alle 11 messa in suffragio di Mons. Luciano Tinarelli; alle 17 incontro a cura dell’associazione Il Bosco Sacro su “La chiesa di Monteluce, un’architettura oltre il tempo” con Alessandro Polidori.

Il 22 agosto alle 18 messa e festa mariana “Maria Regina”. Al termine momento di riflessione, a cura di Piergiorgio Sensi “dall’annunciazione all’assunzione” con reposizione dell’immagine.