Concerti in piazza, sport in montagna e Oktoberfest, è ancora Estate Nursina

Il cartellone comunale prosegue con un programma che segna la rinascita del territorio. Il centro storico si anima con la musica, tanti appuntamenti tra giovedì 28 e domenica 31 agosto

Prosegue all’insegna della cultura e dello sport l’Estate Nursina, la serie di eventi che celebra la rinascita post-sismica della più importante comunità della Valnerina. Domani sera, giovedì 28 agosto, a partire dalle 22 piazza San Benedetto sarà teatro del concerto della band londinese Will and the People ‘Live for Manu’, evento musicale in memoria di Emanuele Tiberi, a cura di Hempiness Aps.

Venerdì 29 alle 19 sarà invece la volta della Banda di Ottobeuren che in piazza San Benedetto porterà i suoni e l’atmosfera dell’Oktoberfest. Lo stesso giorno, con ritrovo alle 8.30 a Porta Romana, partirà una visita guidata verso San Pellegrino di Gualdo Tadino, patria del pittore Matteo da Gualdo, alla ricerca del nuovo e dell’insolito, con la guida Matteo Bebi di Italia Nostra.

Ancora Oktoberfest per l’intero weekend, con una serie di concerti di musica contemporanea e latinoamericana che si terranno sul palco di piazza San Benedetto anche sabato 30 e domenica 31, sempre a partire dalle 19. Spazio anche allo sport con l’evento ciclistico Brevetto permanente Castelluccio degli Eroi, a cura dell’Asd Bikemotion, in programma a Castelluccio di Norcia domenica 31 agosto e lunedì primo settembre.

Insomma, agosto si chiude all’insegna della musica di qualità in piazza e dei grandi eventi sportivi in montagna, che salutano l’arrivo di settembre e din un programma all’insegna della rinascita, tutto da gustare per l’intero nono mese dell’anno.

Il Piano di comunicazione del Comune di Norcia è finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.