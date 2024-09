Con I Primi d’Italia inizia il viaggio tra i sapori delle regioni italiane

I Primi d’Italia a Foligno: al via la 25/a edizione dal 26 al 29 settembre

Tutto è pronto per la 25/a edizione de I Primi d’Italia. Il Festival Nazionale dei Primi Piatti trasformerà nuovamente Foligno in un grande teatro di passione culinaria, con la prima giornata che andrà in scena domani 26 settembre, per concludersi poi domenica 29 settembre.

La kermesse gastronomica è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cucina grazie anche ai celebri Villaggi del Gusto, veri e propri scrigni di sapori ospitati nel centro storico della città all’interno delle storiche taverne dei dieci rioni della Giostra della Quintana. I Villaggi del Gusto sono il cuore pulsante della manifestazione e offrono ai visitatori l’opportunità unica di esplorare l’enorme varietà gastronomica del nostro paese, con un’ampia scelta di primi piatti che raccontano le tradizioni regionali italiane. L’idea è semplice e allo stesso tempo geniale: ogni taverna diventa una vetrina dedicata a una specifica area d’Italia, dove i visitatori possono immergersi in una vera e propria esperienza gourmet, degustando ricette autentiche e spesso rare.

“Quello delle 25 edizioni – dichiara Aldo Amoni, presidente di EPTA Confcommercio Umbria, la società che da anni cura l’evento – è un grande traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione del Comune di Foligno, della Confcommercio regionale e dell’Ente Giostra della Quintana, oltre che per il supporto di istituzioni come la Regione Umbria e degli sponsor. Possiamo ormai dire anche che i più grandi chef stellati hanno partecipato alla crescita del festival, un riconoscimento questo che va a gratificare il lavoro di tutti i collaboratori della società Epta, organizzatrice dell’evento. Possiamo dire senza il timore di essere smentiti che la kermesse è diventata di livello internazionale, in quanto abbiamo avuto e continuiamo ad avere avventori da tutto il mondo, soprattutto francesi, inglesi, americani, canadesi, polacchi e di altri paesi. Foligno è quindi diventata la capitale mondiale dei primi piatti. Ed in questa 25/a edizione la città tornerà alla ribalta con eventi, villaggi del gusto, food experience, show cooking, iniziative per i più piccoli e cene stellate, tutte iniziative sold out. Alla mezzanotte del 29 settembre, per il gran finale, è prevista una ‘chiusura col botto'”.

Tra i villaggi più attesi di questa edizione c’è il Villaggio dei Primi Piatti Pugliesi, che troverà casa presso la Taverna del Rione La Mora, dove si potranno gustare specialità tipiche come le orecchiette con le cime di rapa. Non meno affascinante sarà il Villaggio dei Primi Piatti Romani, che verrà ospitato dalla Taverna del Rione Contrastanga e offrirà agli amanti della pasta piatti iconici come la carbonara e la cacio e pepe. Proseguendo, il Villaggio dei Primi Piatti di Amatrice, presso la Taverna del Rione Giotti, proporrà la celebre pasta all’amatriciana, simbolo della cucina laziale e apprezzata in tutto il mondo. Il viaggio continua con il Villaggio dei Primi Piatti Mantovani, allestito presso la Taverna del Rione Ammanniti, dove sarà possibile assaporare, tra gli altri, i tradizionali tortelli mantovani con ripieno alla zucca. A pochi passi, il Villaggio dei Primi Piatti Siciliani nella Taverna del Rione Pugilli porterà in tavola ricette che hanno riscosso un enorme successo nella passata edizione, come la pasta alla norma, mentre il Villaggio dei Primi Piatti della Costa Marchigiana (nella Taverna del Rione Spada) offrirà un assaggio di mare con piatti di pasta a base di pesce fresco, simbolo delle coste adriatiche. Il Villaggio dei Primi Piatti dell’Emilia Romagna, nella Taverna del Rione Cassero, sarà un omaggio alla cucina emiliana. Chi cerca sapori particolari potrà visitare il Villaggio dei Primi Piatti delle Alpi nella Taverna del Rione Badia, che ospiterà anche il Villaggio Gluten Free, pensato per offrire opzioni di pasta senza glutine, mantenendo intatta l’eccellenza gastronomica. Sempre nel cuore del centro storico, il Villaggio dei Primi Piatti della Valnerina presso la Taverna del Rione Morlupo proporrà piatti rustici e saporiti legati alla tradizione dell’Umbria montana. Completa questo viaggio culinario il Villaggio dei Primi Piatti di Narnia, che sarà ospitato nella Taverna del Rione Croce Bianca, e il Villaggio dei Primi Piatti Umbri negli Orti Orfini, dove i visitatori potranno scegliere tra alcuni dei primi piatti più rappresentativi della nostra regione.

I Primi d’Italia consolidano così il ruolo di Foligno come capitale italiana dei primi piatti. A partire dal ricco programma che già il primo giorno, giovedì 26 settembre, mette in fila una serie di suggestivi appuntamenti, con il festival che sarà inaugurato ufficialmente alle ore 18 a Largo Carducci. Si inizia comunque alle ore 9:30 con le Food Experience all’Auditorium Santa Caterina grazie a Horeca Experience – Viaggio Gastronomico per i professionisti del gusto, che proseguiranno poi anche il pomeriggio (ore 16) con Spaghetti d’Italia: storie, vizi privati e pubbliche virtù dell’icona alimentare che ci ha distinto nel mondo con Marino Marini e Catia Ciofo (a cura dell’Università dei Sapori). Alle ore 18 Giovani talenti all’opera con gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Assisi.

Alle ore 16:00 saranno aperti anche i Villaggi Del Gusto e le Mostre-Mercato, mentre partirà anche la sezione I Primi d’italia Junior (Palazzo Candiotti) con un focus su Le tagliatelle a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. A seguire (ore 17) il focus sugli Strangozzi a cura dell’associazione Eat Umbria. Alle ore 18 toccherà a La pasta colorata a cura ancora della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. Per i genitori tre momenti di approfondimento sull’educazione alimentare.

Alle ore 18:30 primo appuntamento con il Premio I Primi d’Italia, riconoscimento che sarà consegnato nel corso della quattro giorni a personalità di spicco. Sempre in Piazza della Repubblica prenderanno il via i primi Cooking Show: alle ore 19 protagonista Andrea Mainardi (a cura di De Cecco).

Alle ore 21 uno dei momenti più attesi per la sezione A Tavola con le Stelle. All’Auditorium Santa Caterina una cena stellata a otto mani, che vedrà come protagonisti i quattro chef dei ristoranti umbri insigniti quest’anno della stella Michelin: Fabio Cappiello (Ristorante Vespasia, Norcia), Giulio Gigli (Ristorante UNE, Capodacqua), Andrea Impero (Elementi Fine Dining, Brufa) e Ada Stifani (Ada Gourmet, Perugia).

Dalle ore 22 gran finale della prima giornata sul palco in Piazza della Repubblica con il cabaret show di Giovanni Cacioppo e a seguire il dj set di Francesco Cantoni.

Info sul festival: https://www.iprimiditalia.it/