Comunicazione aumentativa e alternativa, Gala supermercati presenta il progetto a Città di Castello

La conferenza stampa martedì 16 dicembre alle 10.30 nel centro commerciale Belvedere

Si terrà martedì 16 dicembre alle 10.30, nell’atrio del centro commerciale Belvedere, in Viale Palmiro Togliatti a Città di Castello, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Gala parla la Caa – Insieme per una spesa che parla a tutti’, promosso da Gala Supermercati in collaborazione con la cooperativa La Rondine e con il patrocinio dell’Azienda Usl Umbria 1.

Nel rinnovato punto vendita Gala del centro commerciale Belvedere, la Comunicazione aumentativa e alternativa (Caa) viene applicata alla segnaletica interna grazie al contributo dei giovani del Progetto KREOO, protagonisti della co-creazione dei pittogrammi.

Il progetto è un’iniziativa dell’azienda L’Abbondanza, proprietaria dell’insegna Gala, nell’ambito della propria responsabilità sociale e trae ispirazione dall’esperienza vissuta come main sponsor della guida in Caa dedicata a Luca Signorelli, realizzata dall’amministrazione comunale, lavoro di grande valore educativo e culturale, riconosciuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accolto in udienza al Quirinale i giovani autori.