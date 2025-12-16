Comunicazione Aumentativa e Alternativa, Gala supermercati ha presentato il progetto a Città di Castello

Obiettivo del progetto rendere l’esperienza di spesa più chiara e accessibile. L’apertura al pubblico del punto vendita è prevista per mercoledì 17 dicembre alle 8

Rendere l’esperienza di spesa più chiara e accessibile, favorendo l’orientamento e la comprensione degli spazi. Questo l’obiettivo del progetto ‘Gala parla la CAA – Insieme per una spesa che parla a tutti’ che introduce la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Caa) nella segnaletica del rinnovato punto vendita Gala nel centro commerciale Belvedere, in viale Palmiro Togliatti a Città di Castello.

L’iniziativa è un progetto dell’azienda L’Abbondanza, proprietaria dell’insegna Gala, sviluppato nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, con il contributo della cooperativa La Rondine e con il patrocinio dell’azienda Usl Umbria 1. L’obiettivo è rendere l’esperienza di spesa più chiara e accessibile, favorendo l’orientamento e la comprensione degli spazi.

Il progetto trae ispirazione dall’esperienza maturata da Gala come main sponsor della guida in Caa dedicata alle opere di Luca Signorelli, realizzata dall’amministrazione comunale di Città di Castello e riconosciuta anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha accolto in udienza al Quirinale i giovani autori come esempio di partecipazione attiva e valore sociale.

“È una bella giornata. La straordinaria esperienza di questi giovani appassionati di arte, cultura e di tutto quello che caratterizza la nostra città che ora prosegue con questo progetto privato è senza dubbio una notizia che ci riempie d’orgoglio e ci fa andare avanti sulla strada della valorizzazione e promozione di una città sempre più coesa e inclusiva, grazie alla realtà imprenditoriale che l’ha promossa e realizzata”, dichiarano il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi e gli assessori alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti e al Turismo e Commercio, Letizia Guerri.

Nel rinnovato supermercato Gala Belvedere, la nuova segnaletica in Caa è stata sviluppata attraverso un percorso di co-creazione, con il contributo diretto dei giovani del Progetto Kreoo, attività sperimentale promossa da Usl Umbria 1 e dal Comune di Città di Castello, gestita dalla cooperativa La Rondine e rivolta a giovani adulti con disabilità al termine del percorso scolastico. Il lavoro è stato realizzato con il supporto degli educatori della cooperativa La Rondine e con la consulenza della dottoressa Letizia Giovagnini, logopedista esperta in Caa. “Questo progetto nasce dall’ascolto e dalla collaborazione. Il coinvolgimento diretto dei ragazzi nella realizzazione dei materiali è parte di un percorso che rafforza competenze, autonomia e partecipazione”, sottolinea Luciano Veschi, presidente della cooperativa La Rondine.

“Con questo progetto, reso ancora più significativo dal coinvolgimento attivo dei ragazzi, proseguiamo un percorso intrapreso come parte del nostro impegno verso la comunità: un cammino fatto di attenzione, ascolto e responsabilità. Costruire ambienti di spesa più inclusivi, anche grazie alla comunicazione, è un lavoro concreto che portiamo avanti ogni giorno, passo dopo passo”, dichiara William Camilletti, amministratore delegato dell’azienda L’Abbondanza.

L’apertura al pubblico del punto vendita è prevista per mercoledì 17 dicembre alle 8.

Domenica 21 dicembre dalle 16 è in programma un momento conviviale nella galleria del Centro Commerciale, con un buffet curato dal Rione Madonna del Latte.