Comune di Magione: approvata la Manovra Finanziaria per il 2025

A disposizione 1.300.000 euro per opere pubbliche e manutenzioni. Si aggiungono ai 400.000 già programmati per le bitumature

(Cittadino e Provincia) – Magione, 5 agosto ‘25 – Approvato in Consiglio comunale, nella seduta di lunedì sera, la manovra finanziaria 2025 del Comune di Magione.

Si tratta di una manovra, secondo quanto riferisce la stessa Amministrazione comunale, che ha visto in primo luogo alcuni importanti aggiustamenti contabili per la parte corrente, resi necessari da significativi aumenti dei costi energetici e dall’aumento del costo dei servizi in generale.

“A ciò si aggiunga – spiega il sindaco Massimo Lagetti – che fino al 2029 anche da parte del governo è stato richiesto un ulteriore contributo alla finanza pubblica che per il Comune di Magione impatta per 29.369 nel 2025, 58.737 per gli anni dal 26 al 28 e 99.402 per il 2029 che si somma al contributo a carico degli enti territoriali dal 2024 al 2028 introdotto dalla legge di bilancio 2024. Per mitigare gli effetti della spending review – aggiunge il primo cittadino – verrà ripartito tra gli enti locali il fondo da 113.000 milioni di euro derivante dai risparmi dei fondi covid che si traducono per il Comune di Magione in una compensazione solo parziale degli aumenti. Per mantenere l’equilibrio di Bilancio si è lavorato ad una razionalizzazione di spese in ogni area e introdotto alcuni importanti aggiustamenti contabili per la parte corrente”.

Per la parte legata agli investimenti, si registra un importante avanzo d’amministrazione del 2024 per 1.755.242 euro che consentirà il completamento o la realizzazione di opere pubbliche per 720.000 euro introdotte nel piano delle opere nel 2025 e altre opere pubbliche e manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare per 580.000 euro, oltre a circa 455.000 relativi a quote vincolate.

“L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione – informa Lagetti – è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente. Tuttavia, questo strumento finanziario permette anche di utilizzare le risorse residue per coprire le esigenze dell’ente, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Il Comune di Magione è particolarmente orgoglioso di poter garantire un totale di 1.300.000 euro per la realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni necessarie e strategiche per il territorio. Questo investimento rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo e la crescita del nostro comune”.