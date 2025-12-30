Comune di Corciano, approvato il bilancio di previsione 2026-2028

Il vicesindaco Sara Motti: «Due obiettivi importanti raggiunti: raddoppiata la cifra per il tempo integrato nelle scuole e per la cura del verde pubblico»

CORCIANO – Approvato nei giorni scorsi dal Comune di Corciano il bilancio di previsione predisposto per il 2026 e per il prossimo triennio.

A illustrare la manovra è il vicesindaco e assessore al Bilancio Sara Motti: «Ci troviamo a metà del nostro mandato: molte delle azioni previste nelle linee del suddetto sono già state portate a compimento, altre sono in fase di realizzazione. Un grande risultato ottenuto oggi, per noi, è essere riusciti ad aumentare sostanzialmente le risorse per il tempo integrato nelle scuole e aver raddoppiato la cifra stanziata per la cura del verde pubblico».

Un bilancio «sano e in equilibrio che si caratterizza per alcuni obiettivi prioritari come la tutela delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione, il mantenimento della qualità dei nostri servizi sociali ed educativi, la manutenzione e la cura del territorio e dell’ambiente e il sostegno alle associazioni di volontariato sociale e ricreativo che, con il loro lavoro, caratterizzano il nostro importante tessuto associativo».

Facendo un’analisi nel dettaglio «possiamo dividere il bilancio in diversi settori. Per quanto riguarda le entrate, non abbiamo previsto alcun aumento dei tributi o di qualsiasi entrata comunale. Tra i tributi locali troviamo l’addizionale comunale Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), viene confermata l’aliquota allo 0,8% e la soglia di esenzione a 10.000 euro. Per la Tari, la tassa sui rifiuti, confermiamo le agevolazioni di 15.000 euro per l’esenzione parziale della Tari (60%) per le famiglie vulnerabili con un bando dedicato appositamente; le agevolazioni per chi conferisce in discarica e in un’ottica di recupero dell’esistente e per disincentivare nuove costruzioni; agevoliamo le imprese che utilizzano un capannone sfitto da almeno un anno nella zona di taverne di Corciano con l’esenzione totale della Tari per 3 anni. Lo stesso incentivo spetterà alle piccole o microimprese che decideranno di aprire nei centri storici. Per quanto riguarda le tarif

fe Tari, si rinvia la determinazione delle stesse al 30/04/2026, come consentito dalla normativa vigente».

«Passando alle uscite, mi soffermo innanzitutto sull’area scuola e sociale, che rappresenta il principale ambito di spesa corrente del nostro Ente. Corciano è un Comune che continua a crescere dal punto di vista demografico, in controtendenza rispetto a una regione che registra difficoltà legate allo spopolamento. Riteniamo che la causa di questa tendenza positiva sia da imputare ai servizi che portiamo avanti, in particolare per la fascia dell’infanzia e dell’adolescenza. Il nostro territorio si caratterizza per la presenza di 4 asili nido pubblici e 5 privati in convenzione dove il Comune garantisce dei posti da graduatoria e che costa alle casse comunali 984mila euro. La retta per il servizio di asili nido rimane invariata per le famiglie. Mantenere ed implementare la collaborazione con le scuole del territorio è un obiettivo fisso di questa amministrazione».

Sono state perciò confermate «risorse pari a 70.000 euro che saranno oggetto di una convenzione tra l’Istituto comprensivo e la direzione didattica, come sostegno per progetti, laboratori, corsi e servizi che valorizzeranno il già ottimo sistema della formazione delle scuole di Corciano. Mi piace ricordare che la convenzione con le scuole è un atto non dovuto e che pochissimi Comuni ne fanno uso».

Oltre alla convenzione ci sono tutti i servizi collaterali alla scuola, come:

– il servizio di trasporto scolastico che ha un costo di 263.000 euro e che accompagna 281 alunni di tutto il territorio comunale, anche la tariffa di questo servizio rimane invariata.

– 850.000 euro è il costo per gli oltre 1000 pasti erogati al giorno nelle mense scolastiche, un servizio che per le famiglie non è un costo fisso mensile ma a pasto effettivamente consumato.

– 260.000 euro è il costo del servizio di tempo integrato e prolungato per i 250 bambini che ne fanno uso, un servizio che, oltre a essere un supporto per le famiglie, è anche fondamentale per i bambini stessi. «Un input importante dato dalle nostre linee di mandato è quello di soddisfare tutta la richiesta per questo servizio e puntiamo a soddisfarla attraverso la nuova gara d’appalto per il servizio prevista per giugno 2026. Abbiamo per questo già predisposto somme aggiuntive nel bilancio per implementare il servizio per una somma di 100.000. È una somma rilevante, ma è ciò che ci siamo detti di fare per il sostegno alle famiglie».

– allo stesso modo anche l’assistenza ad personam nelle scuole per il sostegno dei ragazzi con disabilità nel 2026 avrà una nuova gara d’appalto. La spesa passerà da 281mila euro a 340mila euro. «Questo aumento è dovuto a un trend di crescita delle richieste da parte delle scuole, che deve ovviamente essere soddisfatta».

«Rimanendo nell’ambito sociale il nostro comune fa parte della zona sociale n. 2, che insieme ai Comuni di Perugia e Torgiano, eroga servizi in forma associata».

Corciano partecipa con una spesa di oltre 430.000 euro per servizi importantissimi destinati a:

-inserimento di minori in comunità educative (per tutti quei minori sottoposti a provvedimento giudiziario che dichiara non idonea la permanenza in famiglia);

-l’assistenza domiciliare educativa ai minori disabili e agli anziani non autosufficienti;

-servizi di accompagnamento al lavoro delle fasce deboli (Sal);

-quota sociale per famiglie prive di reddito sufficiente per l’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali.

Oltre ai servizi in forma associata l’Ente si caratterizza per altri servizi come:

– le politiche giovanili, il centro Iqbal, il Ccr dove i ragazzi svolgono un’importante educazione civica, e gli educatori dell’Ufficio di cittadinanza a sostegno dei nuclei familiari per una spesa di 51.000 euro;

-lo sportello del lavoro 12.000 euro che hanno portato all’attivazione di tirocini e veri e propri inserimenti lavorativi (si aggiungono 3 mila euro per il contributo ai tirocini)

– le convenzioni con le associazioni di volontariato sociale (Ovus, Croce Rossa, centro Cardinali) e con l’azienda Acap per la gestione del trasporto degli alunni con disabilità è di 82.000 euro;

– convenzioni con il centro socioculturale cardiali per il servizio di telefono d’argento per aiutare le fasce più deboli 13.420 euro.

Sul versante cultura «confermiamo la stagione di prosa per 21.000 euro, il contributo per il Corciano Festival e il Natale a Corciano per 30.000 euro. Confermate anche tutte le attività per bambini e adolescenti della biblioteca comunale, il Maggio dei libri, il Festival del libro per bambini e ragazzi, le letture animate e teatrali oltre le iniziative serali per adulti, gruppi di lettura ed eventi musicali e l’amplia offerta dei libri per una spesa totale di 80.000 euro».

Il 2026 sarà anche l’anno di Corciano «come Comunità europea dello Sport. Andremo a organizzare, anche tramite il coinvolgimento delle nostre associazioni sportive, varie iniziative che avranno come tema centrale, appunto, lo sport».

Il prossimo anno «interverremo per continuare a migliorare la cura del nostro splendido territorio, valorizzandone il patrimonio comunale. “Cura” è infatti una delle parole chiave del nostro mandato. Con l’approvazione di questo bilancio siamo riusciti a stanziare 205mila euro – raddoppiando la somma dello scorso anno che ammontava a 99mila euro – per la cura del verde pubblico. Per quanto riguarda gli investimenti in opere pubbliche, come ricordato con il Dup, completeremo la strada di via Benincasa nel quartiere il Girasole. Abbiamo inoltre stanziato la somma di un milione di euro per ricevere il finanziamento ministeriale per prevenire il rischio idro geologico nel territorio».

«Con la previsione di bilancio così delineata – conclude il vicesindaco – ci impegniamo a fronteggiare le sfide del nostro tempo, proponendo un insieme di azioni concrete che riflettono chiaramente la volontà politica di proseguire nella tradizione di valorizzare il nostro territorio. Rafforzare i servizi socioeducativi, sostenere le fasce più fragili, promuovere la sostenibilità ambientale, il volontariato e la cultura questo significa rendere Corciano una città sempre più bella, giusta, sicura, efficiente e sostenibile. Grazie al costante impegno di chi lavora in questa sala e al nostro straordinario personale, desideriamo continuare a offrire risposte concrete e servizi di qualità ai cittadini di Corciano. Siamo certi che, con questa impostazione, Corciano continuerà ad essere un luogo dove è piacevole vivere e rimanere anche nei prossimi anni».

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it