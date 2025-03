Comitato italiano paralimpico Umbria, consegnate benemerenze sportive

Si tratta di due medaglie (argento e bronzo), tre stelle di bronzo e una palma d’oro

Chiara Andidero (medaglia di bronzo al valore paralimpico), Paolo “Dong Dong” Camanni (medaglia d’argento al valore paralimpico) e Marco Peciarolo (palma d’oro al merito tecnico): sono stati loro i premiati nel corso della Cerimonia di consegna delle benemerenze sportive per atleti, dirigenti e tecnici del Comitato italiano paralimpico Regione Umbria. All’iniziativa, che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sala Fiume di palazzo Donini a Perugia, erano presenti Massimo Catarinucci, vicepresidente del Cip Umbria, Maria Rosi, referente Cip Umbria per la Scuola, Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia, e Francesco Emanuele, storico ex presidente del Cip Umbria. Assente per motivi di salute Gianluca Tassi, presidente del Cip Umbria. Tra gli ospiti anche Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ed Antonio Scogliamiglio, tecnico di Camanni.

Dovevano essere premiati, ma assenti il giorno della cerimonia, anche Leonardo Bordoni, Francesco Corsetti e Tommaso Strinati che riceveranno le stelle di bronzo per i dirigenti direttamente dalle mani di Marco Peciarolo. La cerimonia ha avuto il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia.

I riconoscimenti sono stati assegnati agli atleti per i seguenti risultati: argento a Paolo “Dong Dong” Camanni per il terzo posto conquistato al Gran Prix di Judo IBSA a Tbilisi (Georgia) nella categoria J1 – 73 kg (FISPIC); bronzo a Chiara Andidero per il primo posto ottenuto nel nuoto ai Global Games di Vichy (Francia) nei 200 m farfalla e settimo nei 400 stile libero II3 (FISDIR).