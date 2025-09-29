Come difendersi dalle truffe: appuntamento con Enel e Carabinieri

Appuntamento martedì 30 settembre, dalle 15:00 alle 16:00, presso l’Enel Store di Perugia in via del Tabacchificio 26

Dopo il successo degli appuntamenti primaverili, torna a Perugia l’Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.

L’argomento affrontato nel prossimo appuntamento – che si svolgerà domani, martedì 30 settembre, dalle 15:00 alle 16:00, presso l’Enel Store di Perugia, via del Tabacchificio 26 – sarà il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche, con intervento del Tenente Colonello Maurizio Laurito, comandante del reparto operativo Comando provinciale Carabinieri di Perugia.

Nel settore energetico, infatti, negli ultimi anni si è intensificata la tecnica dello spoofing, che consiste nel modificare il numero telefonico del chiamante facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che Enel si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto.

Attraverso l’incontro con consulenti esperti del settore e l’Arma dei Carabinieri, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete. Il workshop è gratuito, e aperto a tutti i cittadini, ma i posti sono limitati.

È possibile registrarsi al link https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_1Il4VUHjAIeU5q6

Gli orari di apertura dell’Enel Store sono: