Coma Cose in concerto al Gubbio Doc Fest

Il palco di Piazza Grande si prepara ad accogliere sabato 30 agosto 2025, i Coma_Cose con il nuovo album “Vita_Fusa”. Data esclusiva regionale umbra di un tour che segna un nuovo capitolo della loro carriera in continua ascesa. Tre volte in gara al Festival di Sanremo e una carriera in continua ascesa: sono i Coma_Cose, al secolo Francesca “California” Mesiano e Fausto ”Lama” Zanardelli, gli ospiti della terza serata musicale del Gubbio DOC Fest. La loro energia e vitalità è pronta ad accendere il palco di Piazza Grande sabato 30 agosto 2025. Una tappa importante del loro denso tour estivo, l’unica in Umbria, per promuovere il loro quinto album “Vita_Fusa”. Un disco tenero e intimo che racconta il loro percorso musicale e di vita, attraverso dei testi riflessivi che fotografano la contemporaneità e dalle sonorità urban, indie e pop, spaziando fino alla melodia cantautorale.

La carriera musicale del duo ha inizio nel 2016, ma è nel 2017 che sale alla ribalta. In solo un anno i Coma_Cose allargano il proprio seguito e le loro canzoni entrano nelle compilation dei maggiori canali radiofonici. Il loro 2018 si chiude con un centinaio di concerti all’attivo. Il 2019 è l’anno dei tutto esaurito nei club, del sold out all’Alcatraz di Milano, del Primo Maggio a Roma e del Capodanno in Piazza Duomo nella capitale lombarda.

Nel 2021 partecipano alla 71° edizione del Festival di Sanremo con “Fiamme Negli Occhi”, ad oggi doppio disco di platino. Nel 2023 con “L’Addio” sono in gara alla 73° edizione del Festival della Canzone italiana. Il brano vince il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, il Premio Lunezia, e diventa anche questo doppio disco di platino con oltre duecentomila copie vendute. Tormentone dell’estate 2024 “Malavita” che si prende i vertici delle classifiche radiofoniche di agosto. Ma è “Cuoricini” il brano sanremese che ci è entrato in testa. Una canzone che con un ritmo giocoso e incalzante ci mette davanti il presente con tutti i suoi difetti e le sue contraddizioni. Un inno e una critica sociale rivolta soprattutto ai rapporti contemporanei fatti di interazioni digitali e cuoricini, e che denuncia anche la crescente sterilità delle reazioni umane.

La città di Gubbio e il grande pubblico del DOC Fest sono pronti a ballare e cantare insieme ai Coma_Cose in un sabato sera indimenticabile. I biglietti per sabato 30 agosto sono disponibili su TicketOne e Ticket Italia e presso le ricevitorie autorizzate.