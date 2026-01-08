Coltivazione dell’olivo e giardinaggio: al Cesvol via ai corsi di Pro Natura Terni

I segreti della coltivazione e della potatura dell’olivo e le tecniche di giardinaggio e orticoltura sono al centro della quindicesima edizione dei corsi organizzato da Pro Natura Terni.

Il corso di coltivazione e potatura dell’olivo prende il via il 20 gennaio e si svolge il martedì e giovedì dalle 21 alle 23 fino al 12 febbraio.

Il corso di giardinaggio e orticoltura parte il 19 febbraio per concludersi il 17 marzo e le lezioni sono previste sempre dalle 21 alle 23 nei giorni di martedì e giovedì.

Le lezioni teoriche, svolte dal docente Massimo Peraio, anche quest’anno si tengono nella sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino 12/c, a Terni.

In programma per entrambi i corsi quattro lezioni pratiche sul campo.

I corsi di Pro Natura, che da sempre fanno registrare una grande partecipazione, hanno il patrocinio del Comune di Terni e la collaborazione del Cesvol.

Info e pre-iscrizioni: 329 566 95 27; info@pronaturaterni.it; www.pronaturaterni.it