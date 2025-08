Coltiva droga nella rimessa di casa, spoletino arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne spoletino per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio i militari della Stazione di Campello sul Clitunno, durante un servizio di controllo notturno del territorio, hanno fermato il giovane a bordo del proprio veicolo. Il comportamento sospetto del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire la verifica e, a seguito della perquisizione veicolare, gli operanti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo circa 3 g di hashish, poco meno di un grammo di crack, nonché un bilancino di precisione.

Nell’immediatezza si procedeva pertanto a perquisizione personale, durante la quale i militari notavano che l’uomo stava cercando di disfarsi di una bustina contenente 4 involucri termosaldati per circa 2 g complessivi di sostanza, poi risultata essere cocaina, trovandogli nel portafogli anche 400 euro in contanti.

Alla luce di quanto rinvenuto, si procedeva ad ulteriori verifiche presso l’abitazione del ragazzo, le quali consentivano di rinvenire, all’interno di una rimessa allestita come una vera e propria serra, 11 piante di marijuana, di cui una già in fase di essiccazione, dalle quali si sarebbero potute ricavare circa 300 dosi, unitamente a barattoli di fertilizzante e ad un impianto di irrigazione che arrivava fino alla “piantagione”, oltre alla somma in contanti di 1.200 euro in banconote di vario taglio, tre bilancini di precisione e materiale vario idoneo al taglio e confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

Le sostanze stupefacenti vendute sul mercato avrebbero fruttato circa 3500 euro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, fino all’udienza di convalida, a seguito della quale veniva disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

L’attività si inserisce nell’ambito della prevenzione e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dall’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio della giurisdizione di competenza.