Colonna mobile dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, dotata del modulo CRAB è stata inviata a Bologna per supportare il locale comando dei Vigili del Fuoco

Alle ore 6:00 di questa mattina è stata inviata la colonna mobile dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, dotata del modulo CRAB (Contrasto Rischio Acquatico), per supportare il comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito la regione Emilia-Romagna.

La colonna mobile è composta da 9 unità, di cui 6 provenienti dal comando di Perugia e 3 dal comando di Terni. Il modulo CRAB è specializzato nella gestione di interventi legati al rischio idrico, come allagamenti e operazioni di soccorso in ambiente acquatico, indispensabili in situazioni di maltempo estremo come quello in corso.

Gli uomini e i mezzi inviati opereranno per rispondere alle criticità legate alle forti piogge e alle condizioni meteorologiche avverse, garantendo assistenza immediata alla popolazione colpita e collaborando con le forze locali già attive sul campo.