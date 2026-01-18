Collescipoli, incidente autonomo nel pomeriggio

Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16:30, si è verificato un incidente autonomo a Collescipoli. Un uomo anziano, alla guida della propria Fiat Panda, è uscito di strada cappottando lungo strada di Morniano.

A bordo del veicolo si trovava solo il suo cagnolino. Entrambi sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del fuoco. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari, intervenuti con un’ambulanza, mentre l’animale, rimasto illeso, è stato riconsegnato ai familiari.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.