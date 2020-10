Coldiretti Umbria: nelle campagne umbre crescono i numeri del biologico. Sono oltre 46 mila gli ettari colivati (+7,6 % in un anno)



Cresce il biologico nelle campagne umbre con oltre 46 mila ettari coltivati, in aumento del 7,6% in un anno. È quanto sottolinea la Coldiretti regionale in riferimento alla presentazione del Rapporto 2020 sul biologico italiano.

Nel 2019 – spiega la Coldiretti regionale – la superficie agricola dedicata al biologico in Umbria è stata pari a 46.595 ettari. Tra le principali produzioni biologiche umbre ci sono le colture foraggere (8.561 ettari) i cereali (6.340), l’olivo (6.151) e gli ortaggi (1.842), mentre il numero degli operatori sale a 2.083 con un incremento del 5,7% in un anno.