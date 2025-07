Civica Piegaro: “La sicurezza? Ancora nessun impianto di videosorveglianza”

La Civica Piegaro torna a sollecitare l’Amministrazione comunale sull’annosa questione della mancata installazione degli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale. Una battaglia che il nostro gruppo porta avanti da anni, con interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate in Consiglio comunale, tutte puntualmente ignorate o lasciate senza risposte concrete.

Eppure, la richiesta di maggior sicurezza non arriva solo dalla politica, ma soprattutto dai cittadini: residenti sempre più preoccupati, spesso vittime di furti, atti vandalici e intrusioni nelle proprie abitazioni. Un sentimento diffuso di insicurezza che l’attuale amministrazione continua a sottovalutare, dimostrando una preoccupante distanza dai reali bisogni della comunità.

Gli impianti di videosorveglianza rappresentano un importante strumento di prevenzione, oltre che un efficace deterrente contro comportamenti criminali. Inoltre, sarebbero un supporto concreto per le forze dell’ordine nelle attività investigative e di controllo del territorio.

Dopo anni di richieste e promesse non mantenute, ci chiediamo:

quanto ancora dovranno aspettare i cittadini di Piegaro per vedere tutelata la propria sicurezza? È inaccettabile che nel 2025, in un momento storico in cui la tecnologia offre mezzi efficienti e accessibili, un Comune come il nostro sia ancora privo di un sistema di videosorveglianza diffuso ed efficace.