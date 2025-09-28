Interrogazione del capogruppo Roberto Pinzo e della consigliera Francesca Peltristo

La lista civica Civica Piegaro, da sempre impegnata sui temi della sicurezza stradale e della vivibilità del territorio comunale, interviene con decisione sulla situazione della viabilità nella frazione di Pietrafitta.

Il Capogruppo Roberto Pinzo e la Consigliera Francesca Peltristo hanno infatti presentato un’interrogazione al Sindaco per sollecitare un intervento urgente e complessivo di rifacimento del manto stradale.

Negli ultimi anni i residenti hanno dovuto convivere con numerosi disagi derivanti dai lavori di installazione del metano, interramento di cavi elettrici, riqualificazione della rete idrica e posa della fibra ottica. A seguito di questi interventi, le strade del paese risultano oggi in condizioni critiche: buche, avvallamenti, dissesti diffusi e assenza di segnaletica orizzontale mettono a rischio quotidianamente automobilisti e pedoni.

“Gli interventi di ripristino finora realizzati si sono rivelati insufficienti – dichiarano Pinzo e Peltristo – aggravando lo stato della viabilità e compromettendo la sicurezza. È necessario un rifacimento complessivo, non più rinviabile, che ridia dignità a Pietrafitta e tranquillità ai suoi abitanti.”

Con l’interrogazione, Civica Piegaro chiede al Sindaco di chiarire:

1. Quando è previsto il rifacimento complessivo del manto stradale nella frazione di Pietrafitta;

2. Con quali modalità e tempistiche verrà realizzato l’intervento;

3. Da quale soggetto verrà effettuato il ripristino definitivo.

Per la lista civica, il decoro urbano e la sicurezza stradale rappresentano elementi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini e per la valorizzazione dell’intero territorio comunale.