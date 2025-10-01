Civica Piegaro: “chiarezza sugli atti vandalici al Cimitero di Pietrafitta”

Il Capogruppo Roberto Pinzo e la Consigliera Francesca Peltristo hanno pertanto presentato una interrogazione al Sindaco allo scopo di sollecitare interventi concreti a tutela dei luoghi sacri e del decoro pubblico.

Il Gruppo Consiliare Civica Piegaro è stato informato da alcuni cittadini di gravi episodi di danneggiamenti e atti vandalici verificatisi all’interno del Cimitero di Pietrafitta.

Il Capogruppo Roberto Pinzo e la Consigliera Francesca Peltristo hanno pertanto presentato una interrogazione al Sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda e per sollecitare interventi concreti a tutela dei luoghi sacri e del decoro pubblico.

I danni materiali risultano evidenti nella parte frontale dell’ingresso e delle tombe, sul lato sinistro antistante l’entrata e lungo la galleria principale. Si tratta di episodi ripetuti, in crescita e particolarmente gravi: oltre ai danni visibili, infatti, non si esclude che siano stati anche sottratti oggetti in ottone e altri cimeli funerari, con un gesto che rappresenta un vero affronto alle salme e ai loro familiari, non più tollerabile.

Con l’interrogazione il Gruppo Civica Piegaro chiede all’Amministrazione comunale:

se sia già a conoscenza di questa incresciosa situazione;

quali misure intenda adottare per arginare e prevenire il ripetersi di tali atti vandalici;

se siano previste azioni di controllo e sorveglianza più efficaci.

Il rispetto dei luoghi di culto e di sepoltura è un valore fondamentale per la comunità e non può essere messo a rischio da episodi di degrado e inciviltà.