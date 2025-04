City Adventure sbarca a Perugia: un’app per scoprire e “vincere” la città

Promossa da AICS, ha preso il via l’iniziativa che concilia cultura, turismo e valorizzazione del territorio. Sfida per tutti fino a domenica, in palio premi dell’artigianato locale

Un’app innovativa, disponibile per Android e iOS, e una sfida interattiva per scoprire la città giocando. Si chiama City Adventure ed è la singolare e accattivante proposta dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) e nello specifico dal Comitato provinciale di Perugia presentata nel capoluogo e attiva fino a domenica 13 aprile con l’obiettivo di trasformare la visita della città in una divertente caccia al tesoro capace di conciliare cultura, turismo e valorizzazione del territorio.

City Adventure, infatti, è pensata per chi ama esplorare e mettersi alla prova. Attraverso enigmi, sfide e percorsi tematici, la sfida guiderà i partecipanti alla scoperta di curiosità, aneddoti e angoli nascosti di Perugia, rendendone la scoperta un’esperienza appassionante per adulti e bambini. Per questo l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e il plauso del Comune di Perugia (presente all’incontro con la stampa l’Assessore Fabrizio Croce) e il contributo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo e di numerosi operatori commerciali e artigiani del centro storico che metteranno a disposizione i premi per i primi cinque classificati al termine del percorso (tempo limite per acquisire punteggio le ore 14 di domenica 13, con partecipazione e iscrizione gratuita aperta a tutti e gioco che si svolge in modo individuale senza la necessità di formare squadre).

“Come associazione – ha detto Sonia Gavini, dirigente nazionale AICS – siamo molto contenti di aver aderito a questo progetto, che crediamo sia innovativo sia in termini culturali che turistici, ambiti che oltre allo sport vengono da noi curati da molti anni. Un plauso al Comitato AICS Perugia che ha tracciato un percorso che mette in luce non solo la bellezza della città, ma anche le attività artigianali e commerciali che ne caratterizzano l’identità nell’ottica di promuovere le realtà locali, perché queste ultime – ha proseguito Gavini – ravvivano e impreziosiscono i nostri territori. Le botteghe storiche saranno quindi parte integrante del gioco, che rappresenta un’occasione unica per valorizzare il territorio e le sue attività in modo originale e interattivo”.

A spiegare il funzionamento di City Adventure, che resterà definitivamente a disposizione della città anche dopo questa iniziativa, è stato Gianni Cioffi, project manager dell’App: “Si tratta di uno strumento per visitare il territorio in modo innovativo, attraverso il gaming si portano i turisti a visitare la città grazie anche alle tante foto presenti che portano la firma del fotografo Armando Flores Rodas. Oltre a Perugia l’app è operativa per Roma, Civitavecchia e Sorrento. Presto altre città si aggiungeranno a questa lista di percorsi”.

Detto che Il regolamento è consultabile sul sito internet www.cityadventure.it, va aggiunta la dimensione familiare dell’iniziativa “utile a scoprire luoghi anche poco conosciuti, angoli nascosti e aneddoti che riguardano il territorio. La valorizzazione del quale passa attraverso una nuova esperienza culturale”, ha chiosato l’Assessore comunale Croce. City Adventure potrà essere seguito anche sui canali Facebook Aics Perugia | Perugia | Facebook ed Instagram A.I.C.S Perugia (@aicspg) • Foto e video di Instagram