Cittadino straniero sorpreso con della merce di sospetta provenienza: denunciato

Ieri mattina, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino straniero, classe 1985, gravato da numerosi precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Nello specifico, durante il pattugliamento cittadino, i poliziotti hanno intercettato l’uomo che, nei pressi di Piazza Danti, in evidente stato di ebbrezza, stava importunando e molestando i passanti.

Insospettiti, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il 40enne, procedendo ad un controllo più approfondito dello stesso che ha dato esito positivo.

Infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di un pc e tre smartphone del quale non è stato in grado di motivare il possesso.

Sospettandone quindi l’illecita provenienza, gli operatori hanno quindi proceduto al sequestro della merce.

Il 40enne, invece, è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. L’uomo, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Perugia, 14 agosto 2025