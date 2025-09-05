Città di Castello, trovata droga nell’auto di un uomo colto da malore

La Polizia di Stato sanziona il 48enne per detenzione di sostanza stupefacente

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Città di Castello, nell’ambito di servizi di monitoraggio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di spaccio di stupefacenti, hanno sanzionato un 48enne trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Il fatto è accaduto lo scorso lunedì quando, a seguito di una segnalazione riguardante una persona colta da malore all’interno di un’autovettura in sosta, gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno prestato soccorso ad un uomo, cittadino italiano, classe 1977, in evidente stato confusionale, che è stato poi trasportato presso l’ospedale locale per gli accertamenti sanitari del caso.

Durante l’intervento, da un primo accertamento visivo del veicolo, gli agenti hanno constatato che l’auto presentava danni evidenti alla parte anteriore e sulla fiancata, circostanza che ha fatto ipotizzare un recente incidente stradale. Nel corso dell’ispezione del mezzo, anche al fine di verificarne la regolarità ai fini della circolazione, gli agenti hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente, del tipo cocaina per un peso di pochi grammi, verosimilmente detenuta dall’uomo per uso personale.

Per questi motivi, il 48enne è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura.