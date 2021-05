Città di Castello: spettacoli gratuiti per le associazioni al Teatro comunale degli Illuminati

“Per quattro mesi, da maggio a tutto agosto, il Teatro comunale degli Illuminati, meraviglioso scrigno seicentesco di Città di Castello, sarà a disposizione gratuitamente di tutte le associazioni che vorranno organizzare spettacoli”. È quanto annunciano il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli e l’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci, sottolineando l’intento di “accompagnare la ripresa dell’attività culturale nella prospettiva del ritorno alla normalità dopo l’emergenza da Covid-19 vissuta nell’ultimo anno, sulla scia anche del beneaugurante riconoscimento alla carriera ricevuto nei giorni scorsi dalla tifernate Monica Bellucci con l’attribuzione del David Speciale 2021”.

“D’accordo con l’amministrazione comunale abbiamo pensato che fosse giusto dare un’opportunità a tutto il mondo della cultura tifernate dopo mesi di grandi difficoltà nei quali la gran parte delle associazioni non ha potuto portare avanti l’abituale programmazione artistica, tantomeno esibirsi in pubblico, e metterci a disposizione per quanto ci è possibile con la volontà di dare un segnale di vicinanza e di incoraggiamento ai tanti talenti della città”, spiega Goracci, sottolineando la sintonia con sindaco e assessore rispetto a “alla scelta dell’azienda, in qualità di gestore, di rinunciare a esigere i costi di affitto del teatro dalle associazioni che abbiano intenzione di proporre spettacoli ed iniziative culturali senza fine di lucro”.

“Anche in un anno nel quale è stato pesantemente penalizzato dalle restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia, il movimento culturale tifernate ha dimostrato grande fervore creativo, alimentando con passione la fiammella dello studio e della creatività per farsi trovare pronto in ogni occasione in cui è stato possibile esprimersi e per preparare eventi da proporre al pubblico alla riapertura dei luoghi deputati allo spettacolo – sottolineano Bacchetta e Tofanelli – per cui abbiamo condiviso con Sogepu l’idea che il Teatro degli Illuminati, finalmente riaperto dopo le ultime disposizioni del governo nazionale, potesse spalancare letteralmente le proprie porte all’iniziativa dei tanti artisti della nostra città”.