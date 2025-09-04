Città di Castello: sorpreso a spacciare droga, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 33enne del posto, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, durante un mirato servizio di prevenzione e repressione al fenomeno dello spaccio di droga nel centro storico di Città di Castello, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al controllo di un giovane che, alla vista dei militari, ha fin da subito assunto un atteggiamento sospetto cercando di nascondere qualcosa all’interno di una lattina vuota.

Difatti, a seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale confezionata contenente una modica quantità di hashish.

Una successiva perquisizione a carico dell’interessato, ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente della stessa tipologia, pari a circa 700 g, suddivisa in 7 panetti, oltre a vari frammenti, pronti per essere spacciati, nonché un piccolo bilancino di precisione, evidentemente utilizzato per la pesatura delle dosi.

L’interessato, dichiarato in stato di arresto in forza di così rilevanti elementi probatori, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Perugia informato nel senso, è stato ristretto in camera di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.