Città di Castello, sanzionate 5 persone per guida in stato di ebbrezza e ubriachezza molesta

Proseguono senza sosta i controlli straordinari messi in atto dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello nei territori dei comuni della Valtiberina Umbra, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati di varia natura e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nei giorni scorsi, diversi equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto delle Stazioni locali, hanno intensificato le attività di verifica in punti nevralgici del territorio, effettuando controlli su persone e veicoli in transito.

Complessivamente sono state controllate 28 autovetture e identificate 42 persone, con particolare attenzione alla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Le verifiche, condotte tramite strumenti in dotazione alle pattuglie – tra cui etilometro e narcotest – hanno permesso di accertare diverse violazioni amministrative.

In particolare, due giovani ventenni sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada poiché sorpresi alla guida delle rispettive autovetture, nel centro cittadino tifernate, con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Per entrambi è scattata la sospensione della patente di guida con decurtazione di punti.

Contestualmente, tra Umbertide e Città di Castello, tre persone di età compresa tra i 35 e i 40 anni sono state sanzionate poiché trovate in evidente stato di alterazione alcolica in luogo pubblico, con potenziale rischio per la sicurezza propria e altrui.

Diversi inoltre i giovani segnalati alla Prefettura per l’utilizzo di sostanze stupefacenti per uso personale, con avvio del previsto monitoraggio sanitario.

Tali attività rientrano in un più ampio dispositivo operativo messo in campo dall’Arma di Città di Castello, in collaborazione con le amministrazioni locali, volto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, rafforzando al contempo il senso di tutela e vicinanza nei confronti della cittadinanza.