Città di Castello: ruba champagne in due supermercati

Individuato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia, un 35enne rumeno residente nella provincia di Verona, per l’ipotesi di reato di furto aggravato e continuato.

L’uomo nei giorni scorsi si è recato nei punti vendita di Città di Castello e Città della Pieve di un noto supermercato, appropriandosi, in più riprese, di svariate bottiglie di champagne e altri vini pregiati nascondendole sotto al soprabito e guadagnando l’uscita senza pagare alle casse.

Dopo aver ricevuto la denuncia da parte del titolare dei supermercati, i Carabinieri di Città di Castello hanno iniziato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere presenti all’interno dell’esercizio pubblico e individuando con chiarezza l’uomo mentre si appropriava delle bottiglie.

Attraverso i sistemi informatici in dotazione all’Arma dei Carabinieri, infatti, le immagini sono state immediatamente analizzate giungendo alla sicura identificazione del soggetto già perseguito per altri episodi simili.