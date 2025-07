Città di Castello, nuova palestra per gli istituti di istruzione secondaria

Continua l’impegno della Provincia per scuole moderne, sicure e inclusive. Consigliera Pasquino: “Un investimento lungimirante che guarda al futuro dei nostri giovani”

Presto gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello potranno beneficiare di una nuova e moderna palestra scolastica, i cui lavori di realizzazione stanno procedendo speditamente.

La struttura, destinata a migliorare significativamente l’offerta formativa del polo scolastico di Città di Castello, ha un valore di quasi 3 milioni di euro (€ 2.970.500,00 per la precisione), ed è stata progettata e seguita nella Direzione lavori dal Servizio Progettazione edilizia della Provincia di Perugia. I fondi provengono in gran parte dal PNRR con un cofinanziamento dell’ente di € 250.000,00.

Questo intervento rientra nella Misura 4, Componente 1, Investimento 1.3 del PNRR, denominato “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola”, che mira ad aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, contribuendo a rafforzare le attività sportive nelle scuole, consentendo di promuovere la riqualificazione di aree e spazi urbani annessi agli edifici scolastici a vantaggio dell’intera comunità locale.

A sottolineare il valore strategico dell’intervento è la consigliera delegata all’edilizia scolastica della Provincia, Francesca Pasquino, evidenziando come il progetto rappresenti una visione concreta che guarda lontano e punta a migliorare la qualità della vita scolastica: “La nuova struttura – spiega – non sarà solo il frutto di un progetto concreto, ma rappresenterà il simbolo di un investimento lungimirante nel futuro dei nostri giovani. Grazie ai fondi del PNRR, potremo realizzare uno spazio moderno, inclusivo e sicuro, pensato per favorire la crescita sana e armoniosa dei nostri studenti, promuovendo il benessere fisico e sociale. Continuiamo su questa strada, con la consapevolezza che ogni investimento nell’istruzione è una promessa mantenuta verso le generazioni di domani”.

L’edificio

La nuova palestra, la cui consegna è prevista per la fine dell’anno, è stata progettata per integrarsi armoniosamente con le costruzioni esistenti, adottando linee e geometrie semplici ma funzionali per ottimizzare spazi e costi. L’edificio avrà una superficie lorda complessiva di circa 1.086 mq e una volumetria di circa 8.400 mc.

La struttura sarà composta da due corpi funzionalmente separati ma architettonicamente integrati: un volume più alto dedicato all’area sportiva, impreziosito da un’unica copertura inclinata con travi in legno lamellare a doppia orditura a vista che ne scandiscono l’interno; e un volume a “L” più basso, destinato agli spogliatoi e ai servizi (tra cui un magazzino per gli attrezzi, un locale tecnico e un’infermeria), che si accosta in modo armonioso alla struttura principale.

Lo spazio dedicato all’attività sportiva sarà dotato di un campo regolamentare da pallacanestro e un campo centrale da pallavolo, entrambi con fasce laterali di rispetto per garantire la sicurezza degli atleti.

La palestra sarà ad uso esclusivo della popolazione scolastica e rappresenta un importante passo avanti per la promozione dello sport e del benessere tra i giovani di Città di Castello. Il complesso disporrà inoltre di un’area parcheggi dedicata, che verrà ampliata per garantire un’adeguata accessibilità alla nuova struttura.