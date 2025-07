Si tratta di un uomo, classe 1959

La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Città di Castello ha denunciato un uomo, classe 1959, per il reato di lesioni personali, violenza privata e detenzione abusiva di armi.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una querela, presentata da una donna residente nel Comune tifernate, per un’aggressione subita in un’area di parcheggio di un centro commerciale cittadino. Nel contesto, il 66enne, al culmine di una lite dovuta a motivi di parcheggio, aveva aggredito la donna, strattonandola per un braccio e provocandole un trauma distorsivo al polso.

A conclusione dell’attività di accertamento degli uomini del Commissariato di P.S., l’autore del fatto è stato identificato e denunciato per violenza privata e lesioni personali. Considerata la natura dell’episodio, nei confronti dell’uomo è stato, altresì, disposto il ritiro amministrativo in via cautelativa delle armi legalmente detenute dal soggetto, come previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.

Inoltre, al momento del ritiro, è stata accertata l’omessa denuncia di nr. 26 cartucce a palla cal. 7, motivo per il quale si è proceduto al sequestro delle stesse e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di detenzione abusiva di armi.