Città di Castello: Enel, piano di potenziamento sistema elettrico

Per un territorio smart

Prosegue il restyling del sistema elettrico di Città di Castello con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi PNRR: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, sta infatti portando avanti una serie di importanti interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico.

Il piano, avviato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 e adesso giunto alla sua più significativa fase di sviluppo, è stato presentato nel suo stato evolutivo al sindaco di Città di Castello Luca Secondi dal responsabile E-Distribuzione unità tecnici Umbria Enrico Bartoccini e dalla referente affari istituzionali di Enel per l’Umbria Fabiana Bruschi.

Nel dettaglio, si tratta di un piano di oltre 10 milioni di euro che prevede il restyling di oltre 70 cabine elettriche sul territorio, nonché della “cabina primaria”, porta di accesso dell’energia al territorio, e la realizzazione di tre nuovi impianti secondari di trasformazione, di tipo box compatto perfettamente inseriti nel contesto urbano, in viale Marconi, via Abetone e via delle Crocerossine, a cui si aggiungeranno nuove dorsali interrate per un totale di 21,5 km, oltre al rifacimento di linee aeree con cavo isolato elicord per ulteriori 8,5 km.

Il progetto sul territorio si inserisce in un contesto più ampio che vedrà la realizzazione di opere strutturali sul sistema elettrico a livello regionale e nazionale, grazie a cui sarà possibile ottenere, tra i numerosi benefici, anche nuove richiusure in anello, ovvero reti elettriche sempre più ‘magliate’ e automatizzate che, tramite le cabine e le direttrici elettriche interconnesse, congiungono più linee in un ‘sistema a ragnatela’ e, in caso di disservizio a una di esse, isolano automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

Nel primo anno i lavori hanno già interessato 35 cabine e diverse linee elettriche; a breve partiranno i lavori per nuove linee interrate e nuove cabine nel centro città, nella zona di Cerbara nonché nell’area compresa tra Lerchi, Badiali e Belvedere. In alcune circostanze le operazioni, che devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, potranno richiedere interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione limiterà per quanto possibile grazie a bypass da linee di riserva. In tutte le situazioni i cittadini saranno informati attraverso affissioni nelle porzioni di territorio interessate.

“Il territorio di Città di Castello – ha detto il sindaco Luca Secondi – è interessato da notevoli investimenti finanziari tesi a potenziare e riqualificare la rete elettrica, sia all’interno del centro storico che in ambito più vasto in tutto il comune. Oltre 10 milioni di euro testimoniano la centralità del nostro comune nelle politiche di investimento del PNRR, anche sotto il profilo degli interventi infrastrutturali e di potenziamento delle varie reti. Cifre considerevoli che si vanno ad aggiungere alle tante risorse di PNRR che il Comune ha saputo intercettare: le altre arrivano da enti quali Umbra Acque, E-Distribuzione e tutte le tematiche di sottoservizi. Un’ulteriore buona notizia, quindi, per il territorio e per la comunità locale. Ovviamente tutto questo comporterà un periodo di cantieristica che è già avviato e che proseguirà determinando alcuni inevitabili disagi, migliorando però qualitativamente tutto il sistema infrastrutturale e dei sottoservizi a partire da quello elettrico grazie proprio a questo ultimo consistente investimento”.

Gli interventi rientrano nell’ampio piano di potenziamento del sistema elettrico con i fondi PNRR. Le attività consistono nella realizzazione di nuove linee di media tensione, le dorsali cittadine più estese che distribuiscono l’energia, nell’installazione di nuove cabine secondarie o nel potenziamento di quelle esistenti e nel miglioramento delle linee di bassa tensione, che portano elettricità nelle case, negli uffici, nelle aziende e negli esercizi commerciali. Queste progettualità di E-Distribuzione fanno parte di una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi PNRR per incrementare la cosiddetta “Hosting Capacity”, ovvero la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi. In particolar modo, a Città di Castello vengono effettuati i suddetti interventi di “smartizzazione” della rete con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio per il servizio elettrico territoriale.