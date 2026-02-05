Città di Castello, controllo interforze: denunciato il titolare e locale sequestrato

Nel corso di un controllo amministrativo interforze, disposto nell’ambito delle attività di prevenzione tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Polizia di Stato di Perugia e la Guardia di Finanza, hanno proceduto al sequestro preventivo di un esercizio pubblico situato nel territorio comunale di Città di Castello.

Il controllo, effettuato con la collaborazione dei Vigili del fuoco e della Polizia locale di Città di Castello, ha consentito al personale della Divisione P.A.S. e del Commissariato di P.S di Città di Castello di accertare gravi irregolarità amministrative e violazioni della normativa di settore. Tali mancanze hanno reso necessario il sequestro preventivo del locale, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., al fine di interrompere la prosecuzione dell’attività di pubblico intrattenimento abusivamente esercitata all’interno dello stesso. Il provvedimento mira inoltre a salvaguardare la pubblica incolumità, poiché la struttura non rispetta gli standard di sicurezza necessari per gli l’organizzazione di eventi del tipo di quelli ospitati, esorbitando dall’attività di mera somministrazione di alimenti e bevande dichiarata dal gestore all’atto della presentazione della Segnalazione di Inizio Attività.

L’operazione ha visto la partecipazione delle unità cinofile del Comando Provinciale della Guardia di finanza che ha effettuato delle verifiche sugli avventori del locale.

In ambito fiscale le Fiamme Gialle tifernati stanno altresì effettuando approfondimenti in merito alla regolarità delle posizioni dei tre dipendenti identificati all’interno del citato locale ed intenti al lavoro.

La Polizia locale di Città di Castello ha proceduto inoltre alla notifica al titolare dell’esercizio dell’ordinanza di divieto di prosecuzione e cessazione dell’attività di somministrazione per carenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Al termine dell’attività il titolare dell’esercizio è stato deferito all’A.G. per il reato di cui all’art. 681 c.p. per aver aperto abusivamente un locale di pubblico spettacolo, per il reato di cui all’art. 68 d.lgs 81/08 per aver omesso le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al medesimo sono stati inoltre contestati alcuni illeciti amministrativi, per i quali la legge prevede sanzioni fino a 16.000 euro. Inoltre nel corso di un altro controllo, una delle dipendenti è stata trovata all’interno del locale in possesso di sostanza stupefacente.

L’attività rientra in una più ampia strategia di controlli definiti in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza pubblica nell’ambito delle attività di prevenzione finalizzate a garantire il rispetto delle regole, la tutela della sicurezza dei cittadini, la legalità nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

I controlli amministrativi proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati e congiunti, al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti e la tutela della incolumità individuale e pubblica.