Città di Castello: controlli per il Ferragosto anche con i cinofili

In prossimità del Ferragosto, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Città di Castello e del Comando della Polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati in ambito urbano e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività di monitoraggio, gli agenti hanno effettuato diversi posti di controllo nelle vie limitrofe al centro urbano controllando oltre 30 veicoli e 40 persone, anche in prossimità di parchi pubblici, stazioni di servizio e luoghi di aggregazione.

Al fine di prevenire e contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, gli operatori si sono avvalsi anche di un’unità cinofila antidroga in dotazione della Polizia Municipale, con la quale hanno approfondito i controlli nei confronti dei soggetti con precedenti specifici o sospetti.

L’iniziativa rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza disposto per il periodo estivo, volto a garantire il sereno svolgimento delle festività di Ferragosto e a prevenire episodi di criminalità diffusa. La presenza visibile e capillare degli agenti è il modo più efficace per prevenire e dissuadere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza collettiva.

I servizi straordinari, programmati dal Commissariato di P.S. e della Polizia Municipale e modulati in base all’analisi dei fenomeni delittuosi, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Perugia, 14 agosto 2025