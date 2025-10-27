Sanzionati due conducenti

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori ed i furti in abitazione.

L’attività di prevenzione svolta negli scorsi giorni, ha visto impiegate le volanti del Commissariato di P.S. di Città di Castello, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese, le zone industriali e le zone residenziali, anche più isolate e periferiche.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati – delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e lo spaccio di stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare individui sospetti, giunti nel tifernate per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti.

Sanzionati un conducente di un’auto per la mancata revisione e un altro per aver omesso di indossare le cinture di sicurezza durante la marcia.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città hanno identificato 90 persone e monitorato 70 veicoli.