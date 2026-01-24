Città di Castello, Centrodestra unito in piazza: “Grande partecipazione alla raccolta firme contro la manovra fiscale. Uniti per il futuro della città”

“L’iniziativa promossa questa mattina, sabato 24 gennaio, a Città di Castello dai partiti del Centrodestra ha registrato una partecipazione ampia e significativa, a conferma della forte preoccupazione rispetto alla manovra fiscale imposta dalla Giunta regionale di sinistra. Nonostante il maltempo, sono stati numerosi i tifernati che si sono fermati al gazebo per firmare la petizione contro un provvedimento da 184 milioni di euro che andrà a gravare su famiglie, lavoratori e imprese umbre, colpendo anche le fasce di reddito più basse. Una manovra ingiusta e ingiustificata, destinata a produrre effetti pesanti anche sull’economia del nostro territorio. C’é stata partecipazione trasversale in cui, oltre alla raccolta firme, abbiamo incontrato i cittadini e avviato un confronto serio sul futuro di Città di Castello. La città ha voglia di partecipare per costruire un percorso nuovo e noi intendiamo proseguire con serietà questo cammino di ascolto, lavorando in modo unitario alla costruzione di una proposta concreta e credibile per la città, fondata sul rispetto dei cittadini e sulla valorizzazione delle reali potenzialità del territorio. La grande partecipazione registrata oggi è un segnale politico chiaro, che ci dà ancora più determinazione nel portare avanti questo percorso unitario e condiviso”.

Così in una nota

Giorgia Baglioni

Segretario comunale Lega – Città di Castello

Francesco Rignanese

Coordinatore comunale Fratelli d’Italia – Città di Castello

Tommaso Campagni

Coordinatore comunale Forza Italia – Città di Castello