Città di Castello: altri dieci positivi al Covid per un totale di 66 casi

Il sindaco Bacchetta: “Ora più che mai è importante adottare comportamenti responsabili a tutela di tutti”

“Sale ancora il numero dei contagiati a Città di Castello: ieri abbiamo avuto un ulteriore balzo in avanti con dieci nuovi positivi, per cui il totale è di 66 casi”. È l’aggiornamento che comunica il sindaco Luciano Bacchetta, aggiungendo che “non ci sono ricoveri in ospedale, per cui tutti i positivi si trovano in isolamento contumaciale presso i rispettivi luoghi di residenza o soggiorno”.

“I dati di questa settimana ci segnalano una improvvisa impennata della circolazione del virus, dovuta alla propagazione della variante Delta, ma dobbiamo essere estremamente cauti nella valutazioni”, osserva il primo cittadino, che invita ad “adottare comportamenti responsabili, rispettare distanze interpersonali e utilizzo della mascherina, evitare il più possibile gli assembramenti”. “I giovani sono i più colpiti in questo momento per cui è necessario chiedere loro prudenza e attenzione nei comportamenti”, sottolinea Bacchetta, che continua: “le informazioni di cui disponiamo ci dicono che la vaccinazione è l’unica soluzione efficace per contrastare la circolazione del Coronavirus e delle sue varianti, dobbiamo avere la consapevolezza che è questa la scelta che tutela noi stessi, i nostri cari e la collettività”.