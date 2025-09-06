Città della Pieve: scuole, mercoledì l’inaugurazione della nuova Infanzia

Per il nuovo plesso investiti oltre 900mila euro

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve, 6 settembre 2025 – A Città della Pieve si inaugura il nuovo edificio scolastico per l’Infanzia.

Mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 11:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo edificio scolastico per l’Infanzia di Città della Pieve. All’appuntamento saranno presenti il Sindaco Fausto Risini, le autorità civili, religiose, scolastiche e militari, insieme ai rappresentanti degli uffici comunali competenti e alle ditte che hanno realizzato i lavori. Dopo il taglio del nastro, previsto all’ingresso della nuova scuola, seguirà la visita guidata alla struttura e alle nuove aule didattiche.

La realizzazione del nuovo plesso ha richiesto un investimento complessivo di 920mila euro, di cui 600mila assegnati dal Ministero dell’Istruzione e 320mila stanziati dall’Amministrazione comunale.

Il nuovo edificio, sorto dietro all’asilo nido “L’Albero del Merlo”, è una struttura sicura, confortevole ed ecosostenibile: un NZEB (Nearly Zero Energy Building), ad energia quasi zero, capace di garantire elevatissime prestazioni, efficienza e qualità degli spazi, pensati per favorire il benessere dei bambini e delle attività educative.