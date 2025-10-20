Controllate 46 autovetture e 97 persone

Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Città della Pieve e della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione Mobile Toscana hanno effettuato, nella zona della Pieve e di Castiglione del Lago, una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’incremento della percezione della sicurezza tra i cittadini, intensificando i servizi perlustrativi e sanzionando condotte non conformi alle norme del Codice della strada.

I controlli hanno interessato punti strategici del territorio, con verifiche a persone e mezzi in transito.

Nell’ambito di tali attività sono stati controllati 46 autovetture e 97 persone; oltre alle numerose infrazioni rilevate al Codice della Strada sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quattro persone, trovate in possesso di complessivi 5 g di stupefacente del tipo “cocaina”.

Il servizio di presidio del territorio, finalizzato ad offrire una risposta energica alla delittuosità contro il patrimonio, in particolare al fenomeno dei furti in abitazione, e ad una maggiore vigilanza dei luoghi più affollati e al rispetto delle norme imposte dal codice della strada, ha registrato ottimi risultati in termini di deterrenza.

Analoghi servizi saranno svolti nel corso dei prossimi giorni.