Città della Pieve, accensione Albero di Natale

Città della Pieve si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi del calendario natalizio: domenica 7 dicembre, alle ore 17.00 in Piazza Plebiscito, la città accoglierà tutti nel cuore del centro storico per l’accensione del grande Albero di Natale, simbolo di comunità, calore e speranza.

Il pomeriggio sarà ricco di iniziative pensate per ogni età: dalle 16.00 alla Rocca Perugina, “Aspettando il Natale con il Terziere Borgo Dentro” offrirà ciaccini, frittelle di Bandino e vin brulé; alle 16.30 in Piazza Matteotti i bambini potranno divertirsi con “Natale al Mini Ranch”, insieme ai pony e agli animali da fattoria dell’associazione Wild Horse.

Alla presenza del Sindaco Fausto Risini e dell’Amministrazione comunale, alle ore 17.00 musica natalizia della Banda di Città della Pieve, lo spettacolo “Albero della Pace” e le melodie tradizionali degli zampognari accompagneranno il momento più atteso, trasformando la piazza in un abbraccio luminoso e condiviso.

A seguire, alle 18.30, il Terziere Casalino presenterà il proprio albero, con animazioni e specialità gastronomiche: un ulteriore segno della creatività e della partecipazione delle realtà cittadine.

“In uno dei momenti più bui, accendere insieme le luci significa accendere speranza e senso di comunità – afferma l’Assessore al Turismo Daniela D’Alessandro -. In questo gesto semplice ma carico di significato c’è tutto il cuore di Città della Pieve: il desiderio di ritrovarsi, di riconoscersi parte di una stessa storia, di custodire le nostre tradizioni e costruire, insieme, nuove emozioni da donare ai più piccoli e alle nostre famiglie. Vi aspettiamo per vivere un momento che parla di calore, partecipazione e di quel senso di appartenenza che rende unico il nostro Natale”.