Città della Domenica spalanca le porte alla nuova stagione: nuovi animali e spettacoli

Riparte l’attività del family park di Perugia 5 e 6 aprile. Sono tornati i suricati e c’è anche la mucca Camilla per imparare a fare la mungitura

Dopo la preapertura lo scorso fine settimana, Città della spalanca le porte ad una nuova stagione di attività ed eventi. 5 e 6 il family park di Perugia è pronto ad accogliere i visitatori nei suoi 45 ettari di verde sul monte Pulito, regalando una vista mozzafiato su Perugia, avventure, spettacoli e divertimento.

Tante le novità della stagione, a partire dall’ingresso: a dare il benvenuto a grandi e piccini ci sarà la mascotte Burro, l’asinello bianco dell’Asinara, insieme ai suoi nuovi ‘amici’ circensi.

Nuove attività, poi, a cura di Experience Umbria, per conoscere da vicino gli animali della Fattoria: con ‘Tutti in fattoria’ si affronterà un percorso didattico dove si potrà interagire con conigli, porcellini d’India, oche, caprette, asinelli e tanti altri animali, dando loro da mangiare e ascoltando da un narratore le loro abitudini di vita. Da segnalare tra gli animali, il ritorno dei suricati e ci sono anche tre nuovi maialini nani e la mucca Camilla, grazie alla quale i bambini impareranno tutti i ‘segreti’ della mungitura, oltre alla possibilità di vivere direttamente questa esperienza aiutati da un fattore. Accanto a ‘Tutti in fattoria’, il si potrà partecipare agli spettacoli Caccia all’oro e Falconeria. A questi spettacoli si aggiunge, la , lo spettacolo western ‘Quel treno per Fort Apache’: lo sceriffo Nick the Quick, molto abile con la pistola ma un po’ distratto, dovrà difendere un carico d’oro da furbi banditi, che per rubarlo si fingeranno circensi. Insieme, sceriffo e banditi, daranno vita a simpatiche gag, che coinvolgeranno il pubblico per un divertimento assicurato.

Infine, il Rettilario, uno dei più grandi in Europa, fiore all’occhiello del parco con i moltissimi esemplari da tutto il mondo tra coccodrilli, serpenti, tartarughe e il Cobra reale “tra i pochi in Europa e unico in Italia” – spiegano da Città della –, propone un interessante percorso evoluzionistico alla scoperta di antichi esemplari estinti, attraverso curiosità e veri e proprio fossili, ma anche una novità che sarà pronta nel periodo pasquale: una nuova area paleontologica da esplorare insieme a due simpatici personaggi, Mary e Liam Rex, che daranno anche consigli e indicazioni su come approcciarsi ai rettili o cosa fare in caso di morsi, il tutto in modalità ludica.

A sottolineare la valenza sociale e turistica di Città della , è stato l’assessore al Turismo del Comune di Perugia, Fabrizio Croce. “Città della – ha detto Croce – è uno dei principali attrattori turistici della nostra città, soprattutto per un turismo familiare. Il parco si trova alle porte della città, è un biglietto da visita in qualche modo e in più rappresenta un luogo di crescita per i bambini, che imparano a conoscere le specie animali e la natura. C’è una rodata collaborazione tra l’amministrazione comunale e Città della e continuerà ad esserci perché il parco fa parte del patrimonio attrattivo della città”.

“Ospiteremo una serie di iniziative – ha aggiunto il direttore del parco, Alessandro Guidi – che sarà sviluppata sia come grandi eventi diurni che come concerti e serate a tema notturni. Sarà una stagione da godere in pieno e per tutte le età. Inoltre, resta valida la promozione per cui con l’acquisto del primo biglietto a prezzo intero si ha diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione”.