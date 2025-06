Città della Domenica ‘affollata’ nel fine settimana: attesi tanti turisti e c’è anche il raduno di Cai Umbria

Distribuiti anche biglietti per ingressi gratuiti nelle scuole del territorio. L’assessore comunale Tizi: “Il contatto diretto con la natura e con gli animali è un’estensione concreta del percorso formativo, capace di lasciare nei bambini un’impronta duratura di rispetto e consapevolezza” – Domenica 8 si chiudono le celebrazioni per i 150 anni di Cai Perugia che festeggia insieme a tutte le sezioni regionali. Parco scelto in quanto “luogo emblematico per la comunità perugina e umbra”

A Perugia è nel vivo la stagione turistica e Città della Domenica è tra i luoghi prescelti per trascorrere piacevoli momenti con tutta la famiglia e gli amici, tra natura, spettacoli e animali. Anche la sezione di Perugia del Club alpino italiano (Cai), tra le più antiche d’Italia, ha scelto lo storico parco perugino per chiudere la settimana di festeggiamenti per il 150˚ anniversario della sua nascita: domenica 8 giugno, infatti, Città della Domenica ospiterà i suoi oltre 900 iscritti, a cui si aggiungeranno quelli delle altre sette sezioni umbre, per vivere tutti insieme l’annuale raduno regionale del Cai Umbria. Previste diverse iniziative, riservate ai soci Cai, a partire dalle due escursioni: una sul Monte Malbe, per un circuito ad anello che parte dal cancello nord di Città della Domenica, l’altra alla scoperta del parco naturalistico che sorge sul monte Pulito. I soci del Cai, compresi i ragazzi del gruppo di Alpinismo giovanile, saranno a disposizione di quanti vorranno approfondire e chiedere informazioni riguardo le attività del club. Sarà possibile incontrarli nel parco, riconoscibili da un braccialetto e una maglietta con il logo Cai.

“Per la nostra festa – ha spiegato la presidente del Cai Perugia, Deborah Salani – abbiamo scelto Città della Domenica non solo perché da qui si gode una vista meravigliosa su Perugia ma soprattutto perché è un luogo emblematico per la comunità perugina e umbra. Molti hanno passato momenti felici dell’infanzia e tornarci da adulti riaprirà i cassetti della memoria”.

La ‘magia di Città della Domenica è racchiusa nella sua storia, lunga oltre sessant’anni: ogni angolo è da esplorare e il contatto con la natura unito agli incontri con gli animali liberi o nei recinti del parco, rendono l’esperienza adatta a grandi e piccini. Soprattutto i piccoli esploratori vengono coinvolti negli spettacoli e nei laboratori didattici, dove imparano a conoscere e rispettare la flora e la fauna del territorio, attraverso percorsi di educazione ambientale.

“Credo fortemente nel valore educativo di esperienze come queste – ha dichiarato Francesca Tizi, assessora all’Istruzione del Comune di Perugia –. Il contatto diretto con la natura e con gli animali è un’estensione concreta del percorso formativo, capace di lasciare nei bambini un’impronta duratura di rispetto e consapevolezza”.

Per questo, come ogni anno, la proprietà di Città della Domenica, in collaborazione con il Comune di Perugia, ha voluto distribuire nelle scuole del territorio, dalle primarie alle secondarie di primo grado, biglietti validi per un ingresso gratuito al parco. In alternativa, il biglietto potrà essere utilizzato per acquistare un abbonamento a tutta la stagione scontato al 20%.