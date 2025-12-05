Città della Domenica accende il Natale a Perugia: dal 6 dicembre emozioni e magia nel family park

Dal 6 al 28 dicembre per immergersi nell’incantevole mondo di Babbo Natale e i suoi elfi – Novità: operazione ‘Natale degli animali’ e ‘Il momento del dono’ perché “la felicità cresce quando viene condivisa”

Città della Domenica diventa Parco di Natale: dal 6 dicembre il family park di Perugia si immerge nell’atmosfera natalizia proponendo giochi e laboratori creativi per bambini, il tutto contornato dalla magia delle luci e dai profumi delle specialità culinarie umbre, tutti i sabato e le domeniche, fino al 28 dicembre. C’è anche la possibilità di gustare i sapori della tradizione al Ristoro dell’Elfo, situato all’ingresso del parco, una vera esperienza sensoriale che dà spazio ai ‘piatti della nonna’, come lasagne, carne alla griglia e parmigiana; in alternativa anche piatti vegetariani e menù bambini con le immancabili pasta al pomodoro e cotoletta di carne.

Accanto ai piaceri della tavola, Città della Domenica regala emozioni e sorrisi da custodire come preziosi ricordi per tutta la famiglia: una volta entrati, i visitatori potranno farsi trasportare dal Trenino delle Meraviglie, completamente illuminato, in un mondo di magia e incanto, lungo i sentieri del bosco fino alla Casa di Babbo Natale (partenze ogni 30 minuti dalla stazione centrale). Qui i bambini potranno incontrare l’amato vecchietto, ricevere consigli dagli elfi e scattare foto ricordo (il percorso può essere fatto anche a piedi). Tra carta colorata, timbri speciali, nastri scintillanti e tantissima fantasia, inoltre, i piccoli visitatori avranno la possibilità di scrivere e consegnare la letterina dei desideri direttamente nelle mani di Babbo Natale.

Non c’è Natale senza fiabe ed ecco che quelle più belle saranno narrate da un’elfa speciale, nel Villaggio degli Elfi. Tra renne volanti, pupazzi di neve danzanti e alberi magici che prendono vita davanti agli occhi dei piccoli, le storie si trasformano in un’esperienza immersiva, capace di stimolare curiosità, ascolto e immaginazione; e non può mancare l’incontro con la mascotte asinello Burro, vestito da Babbo Natale e pronto a regalare sorrisi e allegria. I bambini potranno accarezzarlo, abbracciarlo e scattare foto ricordo.

Tra le novità di quest’anno c’è ‘Operazione: Natale degli animali’, una missione speciale che i piccoli ospiti dovranno portare a termine consegnando un regalo, offerto dal parco, agli animali: asinelli, cavie, galline, conigli, tacchini, maiali, zebù e la mucca pezzata rossa aspettano i piccoli amici per ricevere cibo e ‘regali’. Guidati dagli elfi, i bambini e le bambine scopriranno come prendersi cura degli animali, imparando il valore della generosità, del rispetto e della condivisione.

L’insegnamento che Città della Domenica vuole trasmettere è che “la felicità cresce quando viene condivisa con chi ci circonda, anche se non sa parlare” perché “al Parco di Natale la magia non si vive solo tra luci, fiabe ed elfi, ma si vive soprattutto nei gesti gentili”. Per questo, ogni bambino riceverà alle casse un piccolo regalo, non da tenere per sé, ma da donare a un altro bambino durante l’appuntamento delle 17.30 con Burro.

Durante questo momento speciale, i piccoli potranno scambiarsi i doni, “un’esperienza tenera e significativa – specificano da Città della Domenica – pensata per ricordare a tutti, grandi e piccini, che la gioia più autentica è quella che vola da una mano all’altra”. Biglietti e calendario attività: www.cittadelladomenica.it. L’ingresso al parco è gratuito dalle 17.30 tutti i sabato e le domeniche: il sabato dalle 18 è in programma il Party di Natale (anche lunedì 8 dicembre), con animazione per i più piccoli, aperitivo e relax per i genitori mentre le domeniche tombola di beneficenza con tanti premi, il cui ricavato sarà devoluto ogni volta ad un’associazione diversa del territorio (quello di domenica 7 dicembre è destinato all’Istituto Opere Pie Donini di Perugia, residenza protetta per anziane).