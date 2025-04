“Ennesimo capolavoro dell’amministrazione tifernate”

“Nuovi loculi al cimitero della frazione di Volterrano realizzati al centro dell’area verde, esteticamente fuori contesto sia per il posizionamento degli stessi, sia per la modalità di costruzione, distanziati, a quote diverse e non omogenee tra loro, non tenendo conto del luogo storico”. Il consigliere comunale della Lega di Città di Castello, Valerio Mancini, punta il dito contro l’Amministrazione comunale e presenta interrogazione al sindaco Luca Secondi, sottolineando “la totale estraneità di questi elementi dal contesto artistico e architettonico del luogo”.

“Ennesimo capolavoro dell’amministrazione tifernate – afferma ironico il consigliere Mancini – Questi lavori rappresentano una vera mancanza di rispetto nei confronti dei nostri cari defunti e anche verso i cittadini della frazione di Volterrano che si dicono molto perplessi della soluzione adottata e non coinvolti adeguatamente in questo progetto. I manufatti in cemento armato sono posti all’interno dell’area verde del cimitero in un contesto assolutamente improprio e incompatibile dal punto di vista estetico, posizionati addirittura su livelli diversi, senza rispettare il valore architettonico del luogo.

Gli stessi cittadini avevano suggerito di procedere con la ristrutturazione e l’ampliamento verso l’esterno di una cappella già esistente, rispettando i canoni di estetica che insistono sul luogo, senza stravolgimenti architettonici di sorta. Ho presentato quindi un’interrogazione in consiglio comunale per conoscere la motivazione della soluzione costruttiva adottata, il suo costo complessivo, compresa la rete elettrica ed ogni altro onere, e se il numero di 12 loculi è statisticamente congruo rispetto alla popolazione. Ho chiesto infine di capire – conclude Mancini – se siano stati fatti incontri pubblici presso la frazione di Volterrano per informare i cittadini sui lavori e se siano state poste dagli stessi soluzioni alternative e le eventuali motivazioni di rigetto delle stesse”.