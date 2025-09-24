Cimitero di Fontignano: approvato ampliamento da 45mila euro

Lo spazio adatto è stato individuato in una porzione di terreno libera, lungo il perimetro esterno che delimita l’ultimo ampliamento
“Abbiamo deciso di investire 45mila euro per andare incontro a un’esigenza molto sentita nella zona di Fontignano: l’ampliamento del cimitero locale”. Così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini, commenta l’approvazione, nel pomeriggio del 24 settembre, della delibera di giunta che dà il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per costruire un nuovo blocco loculi. Lo spazio adatto è stato individuato in una porzione di terreno libera, lungo il perimetro esterno che delimita l’ultimo ampliamento.
“Questa scelta – prosegue – conferma l’attenzione dell’amministrazione anche per le zone più periferiche”.
Anche Niccolò Ragni, consigliere comunale del Pd, commenta:
“La realizzazione del nuovo blocco si coordina con il completamento dei lavori, avviati in primavera, che hanno portato all’integrale rifacimento di una parte del cimitero. Non si può che accogliere con favore questo ulteriore sforzo del Comune”.