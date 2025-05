In occasione della decima edizione del Green Road Award – Oscar Italiano del Cicloturismo, è stato conferito alla Regione Umbria il Premio speciale Cammini per “La Via di Francesco”, riconosciuta come itinerario esemplare di turismo lento e sostenibile, percorribile anche in bicicletta.

La proclamazione è avvenuta a Trieste durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Bicicletta (3 giugno). A margine dell’evento si è svolto anche un Bike Forum, occasione di confronto con operatori del settore sulle potenzialità del cicloturismo, un segmento in costante crescita: secondo il rapporto “Viaggiare con la bici 2025” di Isnart-Unioncamere, nel 2024 sono state registrate in Italia 89 milioni di presenze legate al cicloturismo (+54% sul 2023), per un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro. Il cicloturismo è una delle principali tendenze della nuova domanda di turismo nel nostro Paese e rappresenta più del 10% del totale dei turisti in Italia.

“La Via di Francesco” – che attraversa l’Umbria nei suoi luoghi più simbolici, connettendo spiritualità, natura, cultura e arte – si conferma così un modello virtuoso di mobilità dolce e turismo esperienziale, anche per chi viaggia su due ruote. Il riconoscimento premia gli sforzi della Regione Umbria per rendere questo cammino sempre più accessibile, strutturato e riconoscibile.

“Questo premio è un riconoscimento all’anima dell’Umbria – ha dichiarato Simona Meloni, assessore regionale al Turismo –. La Via di Francesco è un viaggio che va oltre la destinazione: è un’esperienza interiore, un incontro autentico con la bellezza della nostra terra. Aver investito su questo itinerario anche in chiave cicloturistica significa credere in un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e generativo di valore per le comunità locali.”

Il Green Road Award è oggi il più prestigioso riconoscimento italiano per i territori che investono sul cicloturismo. In dieci anni sono state presentate oltre 200 candidature, premiando quasi 50 ciclovie green per un totale di oltre 12.500 km di percorsi ciclabili in Italia. L’edizione 2025 ha segnato un record di partecipazione, con quasi 30 candidature provenienti da tutta Italia, valutate sulla base di criteri come progettazione, promozione, attrezzature, segnaletica, servizi green e sostenibilità.