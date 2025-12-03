Christmas Wonder Village 2025–2026: Cascia accende la magia del Natale

Inaugurazione il 6 dicembre alle 16 in Piazza san Francesco con l’apertura di mercatini e presepe

Cascia è pronta a riaccendere la luce del Natale. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la città tornerà a trasformarsi nel Christmas Wonder Village, un mese di atmosfere incantate, tradizioni radicate, musica, spettacoli e incontri pensati per grandi e piccoli. Il percorso verso la magia si aprirà sabato 6 dicembre, quando, alle 16, Piazza San Francesco ospiterà l’inaugurazione ufficiale con l’apertura dei Mercatini e del Presepe Villaggio. L’Associazione Cori Umbria, insieme alla Corale Santa Rita di Cascia e alla Banda Giovanni e Donato da Cascia, accompagnerà il pubblico in un primo momento di festa che culminerà, alle 17.30, con l’accensione delle luminarie che abbracceranno tutto il centro storico.

Dal giorno successivo, il 7 dicembre, prenderà vita il Villaggio di Babbo Natale, aperto ogni giorno fino al 27 dicembre, mentre la grande novità di questa edizione – il Trenino di Natale – accoglierà visitatori e famiglie dal 20 al 27 dicembre, regalando un viaggio suggestivo tra le vie della città vestita a festa. I Mercatini torneranno a colorare i weekend e i giorni festivi con orari dedicati, offrendo profumi, artigianato, sapori e calore. Il programma 2025 è ricco: tra momenti religiosi come la Santa Messa dell’Immacolata dell’8 dicembre e il tradizionale Falò della Venuta del 9 dicembre – accompagnato dalla processione dei Tamburini di Cascia – e appuntamenti dedicati al teatro, alla musica, ai bambini e alla condivisione. Tra gli incontri più attesi, il 14 dicembre il Teatro di Roccaporena accoglierà il comico Dado, alle 17, per uno spettacolo che promette leggerezza e divertimento.

Spazio anche agli eventi per i giovani, grazie alla programmazione della Consulta dei Giovani di Cascia che animerà il mese con due eventi. Il 13 dicembre, in collaborazione con la Pro Loco Cascia Roccaporena, nella Sala Don Sante Quintiliani, la serata CGC Games, con un grande torneo di Lupus in Fabula e tanti giochi da tavolo “aspettando il Natale”. E il 27 dicembre, sempre nella Sala Don Sante Quintiliani, l’appuntamento con CineMAGIC Christmas Edition e la proiezione del film animato “Il Grinch”, alle 20.45. E come dimenticare anche il 20 dicembre alle 21 al Teatro di Roccaporena lo spettacolo Teatrale “A Christmas Carol” a cura del Gruppo Teatrale F.U.P.S. di Cascia, mentre il 27 dicembre alle 18.30 nella Chiesa di San Francesco spazio al Concerto della Corale Santa Rita di Cascia “Christmas Inside”.

Imperdibile per salutare e dare il benvenuto al 2026 il grande spettacolo del 1° gennaio, quando Cascia saluterà il nuovo anno con un grande evento live a partire dalle 15: sul palco arriveranno Stefano Cardellini da Bella Mà, Adolfo Durante con il suo omaggio a Mina e Daniele Si Nasce con il tributo a Renato Zero. Un pomeriggio di musica, emozioni e spettacolo, arricchito dalla diretta di Radio Radio, che seguirà l’evento con collegamenti e animazione. Si arriverà così al 6 gennaio, giorno che tradizionalmente chiude il periodo natalizio: Santa Messa, spettacolo dedicato alla Befana e un ultimo saluto al Christmas Wonder Village, che condividerà l’energia dell’epifania con tutta la città.

Christmas Wonder Village è realizzato con il contributo alla comunicazione del consorzio Bacino imbrifero montano (Bim) del Nera e Velino della provincia di Perugia.