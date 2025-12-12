Christmas Lab Volta, all’Itts Volta di Perugia al via gli eventi di Natale

Fino al 19 dicembre una proposta che coniuga multidisciplinarietà, orientamento e solidarietà. Il 14 dicembre Open day con tombolata, il 17 al Planetario Danti evento con proiezioni e canti

Si chiama Christmas Lab Volta il programma di eventi natalizi che l’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia ha organizzato e che accompagnerà quotidianamente gli studenti a partire da domenica 14 dicembre fino a venerdì 19, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. Una proposta che coniuga multidisciplinarietà, orientamento, musica e solidarietà.

Si comincia domenica 14 dicembre con l’Open day rivolto agli studenti che dovranno scegliere il percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado, una giornata di orientamento con tombolata che si svolgerà nello SpaceLab del Planetario Danti. Lunedì 15 dicembre si apre la raccolta solidale ‘Un gesto che conta’ a favore degli Empori Caritas (che si chiuderà il 19 dicembre), mentre prosegue l’attività di orientamento con l’iniziativa Studente per un giorno. Nella Giornata nazionale dello spazio, martedì 16 dicembre, lo SpaceLab proporrà una serie di attività a tema e mercoledì 17 sarà la cupola del planetario a ospitare l’evento ‘Verso l’Infinito e oltre’. Un viaggio tra stelle, pianeti e sfide all’esplorazione spaziale, a cura del professor Leonardo Alfonsi, cui seguirà la performance ‘Divagazioni stellari sul tema quando nascette Ninno di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ a cura di Fabiana Cruciani, dirigente scolastica dell’Itts Volta. Durante la giornata si svolgeranno anche laboratori di preparazione al viaggio d’istruzione ‘Verso il Treno della memoria’. Dopo un momento conviviale per lo scambio degli auguri della comunità scolastica giovedì 18 dicembre, venerdì 19 chiuderà il programma l’evento, organizzato in collaborazione con la Società Chimica Italia, Christmas Lectures_Storie di vita e di chimica.