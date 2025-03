Chiusura Reparto Prevenzione Crimine di Perugia? Nota di Filipponi (Pd)

“Non possiamo permettere una chiusura che andrebbe a diminuire il servizio offerto ai cittadini per garantire la loro sicurezza”

“La lotta alla criminalità ed il controllo del territorio sono due priorità per la nuova Amministrazione regionale. Non possiamo permettere una chiusura che andrebbe a diminuire il servizio offerto ai cittadini per garantire la loro sicurezza”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Francesco Filipponi, in merito alla denuncia lanciata dal Mosap sul Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.

“Quanto affermato da Roberto Fioramonti, segretario nazionale del sindacato di polizia Mosap, rappresenta un allarme che merita la massima attenzione. La chiusura – conclude Filipponi – comporterebbe la perdita di circa 40 operatori specializzati e, di conseguenza, un indebolimento in termini di sicurezza pubblica. Seguiremo la vicenda insieme all’Amministrazione comunale di Perugia per evitare che il territorio possa perdere un presidio così rilevante”